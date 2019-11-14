"Недавний анализ показаний свидетелей и другой информации показал, что влияние России на ДНР выходило за рамки военной поддержки, и что отношения между российскими чиновниками и лидерами ДНР были, по-видимому, более тесными... Именно поэтому сегодня JIT публикует новое обращение к свидетелям", - говорится в пресс-релизе следственной группы.





В подтверждение версии о том, что лидеры самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) могли получать указания из России, JIT опубликовала новые расшифровки перехваченных телефонных разговоров. В них упоминаются министр обороны России Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и помощник президента Владислав Сурков.





Российские власти категорически отрицают какую-либо причастность к конфликту на востоке Украины и называют российских граждан, воевавших на стороне самопровозглашенных республик, добровольцами.





Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже заявила, что новое заявление JIT - "подгонка материалов" под заранее вынесенный вердикт.









"Защищаю интересы исключительно одного государства..."

В расшифровках, опубликованных JIT, в частности, есть реплики, приписываемые "премьер-министру" ДНР Александру Бородаю:





A: "Ну, у вас далеко идущие планы, а у меня - нет. Я выполняю приказы и защищаю интересы исключительно одного государства, Российской Федерации. Вот, собственно, и все".





В следующей расшифровке приводятся слова неназванного "члена ДНР", который рассказывает о приезде в Донецкую область "людей с полномочиями от [министра обороны России Сергея] Шойгу":





B: - Как комендант Макеевки, я бы хотел узнать. Я бы хотел узнать, к чему мы идем.





A: - Мы идем к единоначалию. Сюда прибывают люди с полномочиями от Шойгу, и всех местных полевых командиров выкидывают **** из подразделений...





B: - Угу.





A: - …и возглавляют москвичи.





Другая расшифровка, по мнению JIT, может свидетельствовать об участии в управлении ДНР российских спецслужб - ФСБ и ГРУ. По данным следователей, в разговоре участвуют ополченцы с позывными "Монгол" и "Шериф":





B: - И мы сегодня... напрямую... уже неделя ... все [неразборчиво] в Москву, и назад мы получаем команды...





A: - И я тоже получаю команду из Москвы. То же самое.





B: - Но у вас , у вас, у вас ФСБ? Да?





A: - Да.





B: - У нас ГРУ. Вот и все отличие.





A: - Я об этом знаю прекрасно.





Среди опубликованных JIT расшифровок также есть разговор, который, по данным расследователей, якобы имел место между Бородаем (А) и помощником президента России Владиславом Сурковым (B):





B: - Там некто Антюфеев к тебе будет выдвигаться. Я тебе про него говорил... Он в субботу собирался...сюда уже... в воскресенье даже отбывать... А в субботу они выдвигаются туда на юг уже, ну чтобы быть в боеготовности. Вот. Там, Саша, один момент - сразу тебе скажу - они же на ГБ претендуют. Но я сказал, что Ходаковский там же возглавляет ГБ.





A: - Я не против. Я думаю, что Ходаковский, кстати, с удовольствием свой пост сдаст...





B: - Ну смотри, Саша. Ты сам решай. Если он сдаст... пусть тогда сдает... Если он не захочет сдавать по каким-то причинам... по каким-либо причинам, то пусть создадут еще одну спецслужбу. Ничего там страшного не случится.





По мнению расследователей, содержание этих разговоров указывает на то, что влияние России "распространялась на административные, финансовые и военные вопросы ДНР".





"Признаки тесных связей между российскими правительственными чиновниками и лидерами ДНР поднимают вопросы о возможном участии чиновников в развертывании ЗРК "Бук", из которого был сбит малайзийский авиалайнер, заключает объединенная следственная группа.





Малайзийский "Боинг", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.





По версии JIT, самолет был сбит ракетой "земля-воздух" из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске. Следователи полагают, что установка была доставлена в Донецкую область из России, а затем увезена обратно.













В июне 2019 года JIT объявила имена четырех подозреваемых в причастности к крушению "Боинга". По версии следователей, это отставной офицер ГРУ армии России Сергей Дубинский ("Хмурый"), подполковник запаса ВДВ армии России Олег Пулатов, командир разведподразделения ГРУ самопровозглашенной ДНР Леонид Харченко и бывший "министр обороны" ДНР Игорь Стрелков (Гиркин).





Подозреваемые, трое из которых обладают российским гражданством, и один - украинским, объявлены в международный розыск. Русская служба Би-би-си рассказывала, что о них известно.





Минобороны России отрицает причастность российских военных к крушению самолета и утверждает, что ракета, которой был сбит самолет Malaysia Airlines, принадлежала украинской воинской части.









Дело о крушении малайзийского "Боинга" должно быть передано в голландский суд до конца года. Первое заседание запланировано на 9 марта 2020 года.