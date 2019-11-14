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Насколько комфортным для Беларуси может быть размещение евробондов в 2020 году?

15.11.2019 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выгодно ли для Беларуси размещение евробондов в 2020 году? Насколько комфортными могут быть условия подобных внешних заимствований?

Свое мнение об этом в комментарии Myfin.by высказал финансовый консультант Михаил Грачев.

– На самом деле внешние заимствования запланированы госбюджетом Беларуси на 2020 год. В проекте бюджета озвучивалась сумма несвязанных заимствований в объеме более 1,9 млрд долларов. Если часть этой суммы будет размещена на европейских площадках и средства будут привлечены в формате евробондов, это можно назвать меньшим из двух зол.

Потому что одалживание в кредит в любом случае всегда «не есть хорошо». Привлекая средства именно в таком формате, правительство в лице Минфина минимизирует возможные потери.

Здесь можно отметить три условно положительных фактора.

Во-первых, эти заимствования не связаны какими-то политическими или экономическими требованиями со стороны тех, кто предоставляет ликвидность. Как это может быть в случае каких-либо межгосударственных кредитов или если речь идет о Международном валютном фонде. Потому что они всегда предоставление средств обуславливают определенными ответными шагами с нашей стороны.


Второй фактор - то, что размещение планируется именно на Лондонской бирже. Это достаточно либеральная с рыночной точки зрения площадка. И ее использование комфортно и для тех, кто получает ликвидность, и для тех, кто ее предоставляет. Решение любых вопросов в Лондонском арбитраже, если вдруг они возникнут, удобно для обеих сторон.

И в-третьих, такие средства предоставляются под достаточно комфортные проценты. Хотя, может быть, они и не самые лучшие для Беларуси. Допустим, средства от того же МВФ могли бы быть получены под более низкий процент.

Полагаю, что в случае Лондонской биржи речь может идти о процентах порядка 7,5-8% годовых. Вряд ли будет существенно больше, но и более низкой цифры тоже не стоит ожидать.

МВФ, допустим, мог бы предоставить средства под процент практически в два раза ниже – под 3-3,5%. Но, как я уже отметил, средства МВФ всегда обусловлены требованиями о встречных шагах, пойти на которые наше руководство, возможно, в данный момент не готово или предпочитает это сделать позже.

Поэтому можно говорить о том, что такое планирование заимствований вписывается в логику нашего государственного бюджета и по факту ничего плохого для экономики не несет.

Как сообщалось, Минфин начал сбор заявок заинтересованных иностранных банков на организацию размещения евробондов в будущем году. Беларусь в 2020 году планирует несвязанные заимствования на 1,95 млрд долларов, в том числе евробонды на 1,35 млрд долларов и валютные гособлигации на внутреннем рынке на 600 млн долларов.
 
 
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Выгодно ли для Беларуси размещение евробондов в 2020 году? Насколько комфортными могут быть условия подобных внешних заимствований?
 
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