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ЧП в российском аэропорту: прилетевший из Минска самолет с пассажирами задел другой

15.11.2019 10:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прилетевший из Минска Airbus A-320 задел другой самолет на рулежной полосе в московском аэропорту "Шереметьево" (РФ).

Никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"При движении по рулежной полосе Airbus A-320, выполнявший рейс из Минска в Москву, задел другое воздушное судно", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, прилетевший из Минска самолет принадлежит компании "Аэрофлот". В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. 

Самолеты получили незначительные повреждения.

Обстоятельства ЧП выясняются.
 
Теги: Минск
 
 
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Прилетевший из Минска Airbus A-320 задел другой самолет на рулежной полосе в московском аэропорту "Шереметьево" (РФ).
 
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