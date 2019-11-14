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ЧП в российском аэропорту: прилетевший из Минска самолет с пассажирами задел другой
Источник материала: Партизан
Прилетевший из Минска Airbus A-320 задел другой самолет на рулежной полосе в московском аэропорту "Шереметьево" (РФ).
Никто не пострадал, сообщил
"При движении по рулежной полосе Airbus A-320, выполнявший рейс из Минска в Москву, задел другое воздушное судно", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, прилетевший из Минска самолет принадлежит компании "Аэрофлот". В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.
Самолеты получили незначительные повреждения.
Обстоятельства ЧП выясняются.
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Прилетевший из Минска Airbus A-320 задел другой самолет на рулежной полосе в московском аэропорту "Шереметьево" (РФ).
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