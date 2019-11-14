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Bloomberg: Венесуэла тайно экспортирует миллионы баррелей нефти

15.11.2019 09:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У танкеров отключают транспондеры, передающие их местоположение.

Венесуэла тайно экспортирует миллионы баррелей нефти. Об этом сообщает Bloomberg (перевод — Радио Свобода).

По данным агентства, у нефтяных танкеров отключают транспондеры, передающие их местоположение. Таким образом, поставки остаются незамеченными.

По информации Bloomberg, в первые 11 дней ноября Венесуэла загрузила на танкеры почти 11 миллионов баррелей сырой нефти, что более чем в два раза превышает объем за аналогичный период в октябре. Около половины этого объема были загружены на корабли с отключенными транспондерами. Они осуществляли поставки в Китай и Индию, отмечает Bloomberg. По данным агентства, на один из венесуэльских танкеров Dragon - ходит под флагом Либерии - было отгружено два миллиона баррелей нефти по контракту с российской государственной компанией "Роснефть". Сейчас танкер стоит в венесуэльском порту Хосе,хотя , по данным последнего GPS-сигнала, он должен находиться у побережья Франции.

В "Роснефти" Bloomberg заявили, что компания и ее "дочка" не фрахтовали суда в этой логистической цепочке. В "Роснефти" подчеркнули, что компания работает в Венесуэле в рамках контрактов, подписанных задолго до введения санкций США, а также соблюдает все нормы международного права. Компания Dynacom Tankers Management, владеющая танкером Dragon, утверждает, что с января ни одно из ее судов не участвовало в контрактах с организациями, находящимися под ограничениями. В Dynacom отметили, что никогда не нарушали условия каких-либо санкций США. Ситуацию с предположительным отключением транспондеров в "Роснефти" и Dynacom комментировать не стали.

Венесуэла, по информации агентства, начала отключать систему спутникового слежения на своих судах еще в начале 2019 года, чтобы осуществлять поставки нефти на Кубу. Для обхода санкций венесуэльские власти также переименовывали попавшие в черный список суда.

В январе Соединенные Штаты ввели санкции против государственной нефтедобывающей компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA), чтобы парализовать экспорт нефти и лишить валютных поступлений режим президента Николаса Мадуро, которого США не считают легитимным главой государства.


Из-за санкций США добыча нефти в Венесуэле в сентябре достигла 644 тысяч баррелей в день, упав до минимума за 16 лет. Многие страны и компании не хотят покупать венесуэльскую нефть и заниматься ее транспортировкой. В результате Венесуэла зарабатывает на экспорте нефти 250 миллионов долларов в месяц по сравнению с пятью миллиардами в среднем в 2005–2014 годах.

О том, что "Роснефть" выступает посредником в продаже нефти венесуэльской компании, ранее сообщало агентство Reuters . В ответ "Роснефть" пообещала добиться запрета работы агентства в России. В итоге Reuters внесло изменения в публикацию о "Роснефти".

Американские власти не исключали санкции против "Роснефти" из-за торговли с Венесуэлой.
 
 
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У танкеров отключают транспондеры, передающие их местоположение.
 
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