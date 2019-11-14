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Александр Глеб советует провести в Беларуси чемпионат мира по футболу
Источник материала: Партизан
В Беларуси следует провести чемпионат мира по футболу.
Об этом футболист Александр Глеб заявил в интервью в программе "В людях", которое вышло на телеканале СТВ, передает
Глеб объяснил смысл своего предложения следующим образом: "Это самая лучшая будет популяризация футбола. Это подтолкнет к тому, чтобы построить нормальные стадионы".
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В Беларуси следует провести чемпионат мира по футболу.
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