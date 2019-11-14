Александр Глеб советует провести в Беларуси чемпионат мира по футболу

"Еврорадио" . Об этом футболист Александр Глеб заявил в интервью в программе "В людях", которое вышло на телеканале СТВ, передает





Глеб объяснил смысл своего предложения следующим образом: "Это самая лучшая будет популяризация футбола. Это подтолкнет к тому, чтобы построить нормальные стадионы".