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Александр Глеб советует провести в Беларуси чемпионат мира по футболу

15.11.2019 09:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси следует провести чемпионат мира по футболу.

Об этом футболист Александр Глеб заявил в интервью в программе "В людях", которое вышло на телеканале СТВ, передает "Еврорадио".

Глеб объяснил смысл своего предложения следующим образом: "Это самая лучшая будет популяризация футбола. Это подтолкнет к тому, чтобы построить нормальные стадионы".
 
 
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В Беларуси следует провести чемпионат мира по футболу.
 
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