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Белорус снял фильм про ЖЭС-арт и нашу с вами реальность. Его можно посмотреть в кино

15.11.2019 11:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Документальный фильм «Чистое искусство» режиссера Максима Шведа выходит в прокат с 21 по 27 ноября. Недавно на ММКФ «Лістапад» картина получила Специальный диплом Гильдии киноведов и кинокритиков Белорусского союза кинематографистов «За остроумное и меткое отражение белорусского самосознания». И мы не поймем вас, если вы оставите фильм без внимания.


Кадр из фильма

«Чистое искусство» рассказывает историю маляров ЖЭСа Зины и Инны, которые старательно закрашивают на стенах Минска надписи, оставляя после себя разноцветные прямоугольники. Вдохновленный яркими фигурами художник-абстракционист Захар Кудин выходит на городской пленэр, чтобы скопировать их на холст. Заинтригованные прохожие, пробуя интерпретировать творчество Захара, высказывают свое мнение не только об искусстве. Наблюдая за рождением арт-феномена, режиссер фильма с иронией и любовью показывает современную Беларусь.

Месяц назад Максим Швед взял приз за лучшую режиссуру на самом большом в России кинофестивале документального кино Artdocfest. Польская премьера фильма «Чистое искусство» состоялась летом 2019 года Краковском кинофестивале. Если вы не попали на белорусскую премьеру картины на «Лістападзе», сейчас самое время брать квитки на один из лучших документальных фильмов белорусской современности.

О режиссере: Максим Швед — юрист-политолог по образованию. Успешно занимался бизнесом, но потом понял, что в жизни ему не хватает творчества, поэтому начал снимать кино. Кроме того, режиссер занимается фотографией. Проект «Чистое искусство» про ЖЭС-арт развился из фотопроекта. В коллекции Максима есть фотографии фупрематических квадратов, которые он снимает больше 5 лет и делится своими наблюдениями в группе Facebook «ЖЭС-арт/фупрематизм | fuprematism».

Когда: 21 — 27 ноября

Где: в ТЦ «Галилео», «»

Сколько: от 6 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Документальный фильм «Чистое искусство» режиссера Максима Шведа выходит в прокат с 21 по 27 ноября. Недавно на ММКФ «Лістапад» картина получила Специальный диплом...
 
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