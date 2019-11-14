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Клиенты банка ВТБ (Беларусь) могут принять участие в рекламной игре К инновациям с Visa
Источник материала: Myfin
При регистрации безналичных операций на сумму от 15 рублей на сайте держатели карточек участвуют в розыгрыше 20 товаров для дома (холодильники, телевизоры, стиральные машины, роботы-пылесосы). При регистрации безналичных операций на сумму от 50 рублей держатели карточек участвуют в розыгрыше квартиры.
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Держатели карточек Visa банка ВТБ (Беларусь) могут принять участие в рекламной игре К инновациям с Visa и получить возможность выиграть бытовую технику или квартиру с...
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