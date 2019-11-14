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Нужны КПП. Российский сенатор прокомментировал слова Лукашенко об изменении договора о границе

15.11.2019 11:42 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Нужны КПП. Российский сенатор прокомментировал слова Лукашенко об изменении договора о границе

фото: sputnik.by

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров полагает, что для выполнения условий Лукашенко на российско-белорусской границе необходимы контрольно-пропускные пункты.

Напомним, Александр Лукашенко поднял на днях тему охраны границы союзного государства и выразил недовольство тем фактом, что   не все граждане третьих стран беспрепятственно проезжают белорусско-российскую границу. Лукашенко назвал абсурдом ситуацию, при которой законно въехавших в Беларусь иностранцев не пускают через границу даже при наличии у них российской визы.

По итогам встречи президента с председателем Государственного пограничного комитета Анатолием Лаппо было заявлено о том, что Беларусь инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях в охране границы, действующий с 1995 года.

Эти заявления прокомментировал российский сенатор Владимир Джабаров. По его словам, в настоящее время граница России и Беларуси открыта для пересечения граждан этих стран, и контрольно-пропускные пункты там не предусмотрены. «А если в Россию через нашу общую границу пытается въехать гражданин иностранного государства, то это неправильно, потому что там нет КПП», — цитирует сенатора РБК.

«Если белорусская сторона хочет, чтобы иностранцы, въезжающие в Беларусь, спокойно проезжали через эту границу, что по нынешнему закону невозможно, надо, чтобы были КПП», — добавил Джабаров.

 

 
 
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Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров полагает, что для выполнения условий Лукашенко на российско-белорусской...
 
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