|
Нужны КПП. Российский сенатор прокомментировал слова Лукашенко об изменении договора о границе
15.11.2019 11:42 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: sputnik.by
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров полагает, что для выполнения условий Лукашенко на российско-белорусской границе необходимы контрольно-пропускные пункты.
Напомним, Александр Лукашенко поднял на днях тему охраны границы союзного государства и выразил недовольство тем фактом, что не все граждане третьих стран беспрепятственно проезжают белорусско-российскую границу. Лукашенко назвал абсурдом ситуацию, при которой законно въехавших в Беларусь иностранцев не пускают через границу даже при наличии у них российской визы.
Эти заявления прокомментировал российский сенатор Владимир Джабаров. По его словам, в настоящее время граница России и Беларуси открыта для пересечения граждан этих стран, и контрольно-пропускные пункты там не предусмотрены. «А если в Россию через нашу общую границу пытается въехать гражданин иностранного государства, то это неправильно, потому что там нет КПП», — цитирует сенатора
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров полагает, что для выполнения условий Лукашенко на российско-белорусской...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)