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Обзор финансовых событий второй половины октября 2019 года

15.11.2019 11:21 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Обзор финансовых событий второй половины октября 2019 года
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Новости банковского рынка Республики Беларусь

Рекламная игра «Счастливых километров!» от Белагропромбанка

Главный приз – автомобиль Geely Emgrand 7 Luxury! Также у каждого участника есть возможность выиграть денежные призы. Чтобы принять участие в игре, достаточно в период с 1 октября по 30 ноября 2019 года оплачивать карточкой БЕЛКАРТ Белагропромбанка покупки в организациях торговли и сервиса на сумму от 15,00 BYN и регистрировать чеки на сайте www.bapb.belkart.by. В игре могут участвовать карточки платежной системы БЕЛКАРТ, эмитированные ОАО «Белагропромбанк», за исключением детских. Розыгрыш состоится 9 декабря 2019 года.

 
 
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com Новости банковского рынка Республики Беларусь Рекламная игра «Счастливых километров!» от...
 
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