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Обзор финансовых событий второй половины октября 2019 года
Источник материала: Myfin
Новости банковского рынка Республики Беларусь
Рекламная игра «Счастливых километров!» от Белагропромбанка
Главный приз – автомобиль Geely Emgrand 7 Luxury! Также у каждого участника есть возможность выиграть денежные призы. Чтобы принять участие в игре, достаточно в период с 1 октября по 30 ноября 2019 года оплачивать карточкой БЕЛКАРТ
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com Новости банковского рынка Республики Беларусь Рекламная игра «Счастливых километров!» от...
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