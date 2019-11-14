Стечкин, имя нарицательное: конструктор и его оружие

Источник материала: Аргументы и факты

«Короткий свист, и повернувшийся пулемётчик с напарником получили меж глаз по пуле из АПС», — С. Козлов «Спецназ ГРУ. 50 лет истории, 20 лет войны». ©

На пьедестале славы советских оружейников Игорь Яковлевич Стечкин всегда располагался словно бы в тени своих коллег — Н. Ф. Макарова, М. Т. Калашникова и Е. Ф. Драгунова. Отчасти это справедливо: образцы Стечкина никогда не выпускались столь массово, как ПМ, АК или СВД. Но в большей степени в этом виновата специфика его работы — бесшумное и специальное оружие. «Деликатность» подобного рода изделий не способствует громкой славе конструктора. Например, стреляющую табакерку Стечкина, выпускавшуюся по заказу КГБ, рассекретили совсем недавно. И всё же конструктору удалось оставить заметный след в истории оружия, причём там, где другие особого успеха ни снискали — он создал автоматический пистолет (АПС).

Что же тут такого? — спросите вы. В самом деле: на вооружении советской армии уже находились пистолеты ТТ и ПМ. Однако при всех достоинствах их не назовёшь выдающимися, скорее, середнячками. По ряду причин СССР не испытывал необходимости в передовом короткоствольном оружии. Отсутствие гражданского рынка и низкий уровень преступности сформировали отношение к пистолету, как к «офицерскому символу». Есть — и ладно, на роль оружия в Третьей мировой он всё равно не годился.



Бесшумный револьвер Стечкина, созданный по заказу российских специальных служб. Фото: Commons.wikimedia.org / Vitaly V. Kuzmin

Это привело к тому, что западные образцы вскоре стали совершеннее отечественных — за одним исключением: пистолет Стечкина. Если бы не АПС, советские пистолеты смотрелись бы блёкло на фоне «беретт», «вальтеров» и «зиг-зауэров». Что интересно, в СССР АПС долгое время считался бесполезным оружием… впрочем, обо всём по порядку.

Пистолет вместо чертежа

Игорь Стечкин родился в 1922 году в городе Алексине Тульской области в семье врача. С детства интересуясь оружием, по окончании школы он подал документы в Тульский механический институт (ТМИ) на оружейно-пулемётный факультет. Начавшаяся война внесла свои коррективы: в 1941 году Стечкин оказался в Ижевске, где был зачислен в эвакуированный Московский институт имени Баумана. Однако год спустя молодой конструктор принял решение вернуться в Тулу — он перевёлся в ТМИ, где проучился до 1948 года. Темой его дипломной работы был самозарядный пистолет калибра 7,65 мм.



Игорь Яковлевич Стечкин. Фото: Commons.wikimedia.org / Ярослав Игоревич Стечкин

Это было злободневно, так как Советская армия как раз объявила конкурс на разработку нового образца личного оружия; прошедшая война выявила недостатки стоящего на вооружении пистолета ТТ — например, склонность к случайным выстрелам из-за отсутствия полноценного предохранителя. На Главное артиллерийское управление (ГАУ) явно произвели впечатление немецкие «Вальтер ПП» и «Зауэр»; от советских конструкторов требовалось такое же компактное, удобное в повседневной носке оружие.

За основу дипломного проекта Стечкин взял схему Браунинга 1897 года и браунинговский же патрон. Однако конструкция пистолета была им усовершенствована: в частности, оригинальной компоновкой с курком, расположенным внутри кожуха-затвора. По тем временам вполне новаторский ход. Что особенно примечательно, некоторые другие решения совпали с идеями Макарова, трудившегося над своим ПМ. А ведь Стечкин был ещё студентом, а не опытным оружейником. Словом, дипломная работа произвела впечатление на квалификационную комиссию.

Но ещё больший эффект оказало «приложение» к дипломной работе: работающий пистолет, выточенный Стечкиным по собственным чертежам! Председатель квалификационный комиссии И. Ф. Дмитриев тут же зачислил выпускника в своё конструкторское бюро. Правда, об этом своём образце Стечкину велено было забыть, в конкурсе на новый армейский пистолет уже победил ПМ. Зато перед 26-летним конструктором поставили другую задачу — сконструировать оружие, которое бы сочетало функции пистолета и пистолета-пулемёта.

Рождение и смерть «стечкина»

Подобная идея давно будоражила умы оружейников по всему миру. Казалось, что «пистолет-трансформер», превращающийся в лёгкий карабин путём примыкания приклада, — лучший вариант для тех, кому полноценная винтовка избыточна. Связисты, танкисты, артиллеристы и лётчики не так часто вступают с врагом в перестрелку, чтобы заставлять их носить автоматы, тем более что в технике может не оказаться места для громоздкого оружия. Но оставлять военнослужащих с одними пистолетами — значит, обрекать на верную смерть в экстренной ситуации. Вот если бы пистолет мог вести эффективный огонь на 100–200 метров! Попыток создать такой образец было множество.



«Маузер» С96 — один из наиболее удачных предшественников «стечкина». Фото: Commons.wikimedia.org / M62

Пожалуй, дальше всех в этом направлении продвинулись немцы: знаменитый «Маузер С96» поучаствовал в обеих мировых войнах, а также бесчисленном количестве конфликтов по всему земному шару. Удачная конструкция и мощный боеприпас действительно позволяли пистолету поражать цели до 150 метров. В 30-х годах испанская фирма Unceta y Cia добавила «Маузеру» автоогонь и 20-зарядный магазин, создав поистине культовую модель «Астра 903». Это был первый «конкурент», которого Стечкину необходимо было превзойти.

Вторым был советский пистолет-пулемёт Судаева (ППС-43); молодой конструктор должен был разработать оружие, которое бы «обстреляло» оба образца. Стечкин трудился не покладая рук — первый вариант был воплощён в металле спустя всего несколько месяцев. Но полюбившаяся браунинговская схема оказалась малопригодной: пистолет получился тяжёлым, ненадёжным, непрочным и… некрасивым (конкурсная комиссия специально отметила этот факт). Список замечаний занял несколько страниц технической документации; стало ясно, что оружие нужно не дорабатывать, а делать с нуля.

За основу Стечкин взял схему работы автоматики на базе отката свободного затвора. Это, пожалуй, наиболее простое решение, которое может быть использовано в самозарядном оружии. Как правило, оно применяется на маломощных боеприпасах; для энергетики советского патрона 9Х18, что называется, «впритык». Но простота — это всегда надёжность.

Была пересмотрена и компоновка оружия: возвратная пружина «переехала» из-под ствола непосредственно на сам ствол. Это позволило уменьшить габариты, вес и, что самое главное, избавиться от лишних деталей, что упростило сборку-разборку. «Похудевший» пистолет визуально похорошел. Введённый в конструкцию замедлитель темпа стрельбы сделал режим автоогоня управляемым; а предохранительный разобщитель ударника и курка значительно повысил безопасность оружия.



Автоматический пистолет Стечкина, АПС. Фото: Commons.wikimedia.org / Vitaly V. Kuzmin

Новый вариант пистолета был представлен комиссии в 1949 году: на полигоне из него было сделано свыше 20 тысяч выстрелов. Испытатели пришли к выводу, что «стечкин» значительно превосходит «Астру 903» во всех режимах стрельбы и не уступает пистолету-пулемёту ППС-43. Последовавшие войсковые испытания подтвердили выводы комиссии ГРАУ. В 1951 году образец принимается на вооружение под обозначением «Автоматический пистолет Стечкина», сокращённо — АПС (индекс ГРАУ 56-А-126).

Однако звезда «стечкина» потухла, не успев разгореться — несмотря на то, что в 1952 году конструктор получает Сталинскую премию, буквально через пару лет пистолет снимают с производства. Как и немецкий «Маузер», АПС оказался чрезвычайно дорогим и сложным в производстве. «Роллс-ройс» от мира стрелкового оружия, «стечкин» требовал мастеров высокой квалификации, точной подгонки и обработки деталей, а конкурировал с образцами уже уходящей эпохи. В итоге танкистов и лётчиков оказалось разумнее вооружить укороченными автоматами Калашникова; дёшево и сердито.

Воскрешение

Если бы не феноменальная запасливость СССР в отношении оружия (на складах хранились даже трофейные немецкие винтовки), АПС за пару десятилетий вполне мог попасть в переплавку — и остаться в истории малоизвестной и малоудачной конструкцией. Но ему суждено было пережить второе рождение и прославиться. В 1979 году в Афганистан вводится Ограниченный контингент советских войск, среди которых — отряды специального назначения ГРУ.

Для спецназа СССР Афганистан стал своеобразным «звёздным часом»: обладающие превосходной подготовкой, включая специальную горную, эти подразделения могли эффективно действовать там, куда линейные части попросту «не дотягивались»; созданная для глобального противостояния армия была плохо приспособлена для «ловли блох», то есть борьбы с партизанами. Однако тактика действий в отрыве от бронетехники и артиллерии повышала требования к экипировке бойцов, возрастала роль стрелкового оружия. То, что подходило всем, спецназу зачастую не годилось.

На узких улочках кишлаков, стиснутых глинобитными дувалами, или внутри помещений автоматы и пулемёты зачастую оказывались недостаточно разворотистыми; а пистолет Макарова в условиях огневого противостояния зарекомендовал себя сущей игрушкой: маломощный, малозарядный, с короткой прицельной линией. Вот тут бойцы особого назначения и вспомнили о пылящихся на хранении 20-зарядных автоматических «стечкинах». Вскоре эти пистолеты, снабжённые глушителями, стали одним из символов спецназа.

Сложившийся ореол «крутости» сделал АПС сверхпопулярным оружием, настоящим героем боевиков — как на экране, так и в жизни. После развала Союза стрёкот «стечкиных» раздавался во всех горячих точках бывшего СССР. Не только превосходные характеристики, но и высокое качество отделки превратили его в «шикарную», статусную вещь, обладать которой желали все: армейские офицеры, полевые командиры, сотрудники правоохранительных органов, бандиты и просто сильные мира сего, изыскивавшие возможность получить «стечкин» в качестве наградного оружия.

АПС сегодня

После тридцати лет непрерывной эксплуатации парк пистолетов существенно износился. К сожалению, после распада СССР большое количество «стечкиных» оказалось за пределами России; множество было утеряно в смуте 90-х годов. Какое-то количество «стволов» ушло на Запад — АПС является украшением любой стрелковой коллекции. Оставшиеся пистолеты не раз проходили арсенальный ремонт, и можно сказать, что «стечкин» постепенно переходит в разряд исчезающих видов; ресурс оружия подходит к концу.



ОЦ-27 «Бердыш». Фото: Commons.wikimedia.org / Vitaly V. Kuzmin

Незадолго до смерти И. Я. Стечкина в 2001 году под его руководством были разработаны образцы для замены АПС — ОЦ-27 «Бердыш» и ОЦ-23 «Дротик». Однако по ряду причин (в том числе экономических, а также из-за нехватки квалифицированных кадров) они не пошли в серию. Так что вопрос, чем заменить один из самых востребованных советских пистолетов, на сегодняшний день открыт.