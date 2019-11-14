В Лунинецком районе Nissan насмерть сбил мужчину, который шел посередине дороги

Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами автомобиля в Лунинецком районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Авария со смертельным исходом произошла 14 ноября, около 18.50, на 193-м километре трассы Р23 Минск — Микашевичи. Предварительно установлено, что 32-летний водитель Nissan сбил мужчину, который с велосипедом шел посередине проезжей части дороги во встречном направлении.

В результате ДТП 56-летний пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был, на велосипеде отсутствовали фары и светоотражатели.

Лунинецкий РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).