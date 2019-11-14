Белорусский рубль вошел в тройку популярных валют в РФ

Источник материала: Myfin



фото: Myfin.by

Наибольший спрос на инвестиции в валюту Беларуси продемонстрировали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Самары.

Эти данные свидетельствуют о том, что финансовая и экономическая интеграция, о которой так давно ведут переговоры власти обеих стран, уже проявляется на уровне населения – так считают эксперты, опрошенные «Известиями».