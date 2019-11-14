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Белорусский рубль вошел в тройку популярных валют в РФ
Источник материала: Myfin
Наибольший спрос на инвестиции в валюту Беларуси продемонстрировали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Самары.
Эти данные свидетельствуют о том, что финансовая и экономическая интеграция, о которой так давно ведут переговоры власти обеих стран, уже проявляется на уровне населения – так считают эксперты, опрошенные «Известиями».
Исследование основано на данных опроса в 37 крупных и средних городах РФ с населением более 500 тыс. человек. Большинство россиян приоритетным для накоплений считают
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Россияне считают белорусские рубли более привлекательными для накопления, чем юани, британские фунты и швейцарские франки
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