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Белорусский рубль вошел в тройку популярных валют в РФ

15.11.2019 12:21 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Белорусский рубль вошел в тройку популярных валют в РФ
фото: Myfin.by
Наибольший спрос на инвестиции в валюту Беларуси продемонстрировали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Самары.

Эти данные свидетельствуют о том, что финансовая и экономическая интеграция, о которой так давно ведут переговоры власти обеих стран, уже проявляется на уровне населения – так считают эксперты, опрошенные «Известиями».

Исследование основано на данных опроса в 37 крупных и средних городах РФ с населением более 500 тыс. человек. Большинство россиян приоритетным для накоплений считают российский рубль. У 94% граждан основная часть сбережений формируется в отечественной валюте.

 
 
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Россияне считают белорусские рубли более привлекательными для накопления, чем юани, британские фунты и швейцарские франки
 
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