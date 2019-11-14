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По маршруту безопасности

15.11.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

       Первый этап республиканской акции “Не прожигай свою жизнь!”, направленной на предупреждение пожаров и гибели от них людей по причине неосторожного обращения с огнем при курении, прошел по “Маршруту безопасности” – маршруту городского автобуса №4 г. Кобрина.

       Автобусный маршрут №4  был выбран не случайно: он один из самых многолюдных.   

       Во время движения работники МЧС и юные помощники спасателей, активисты БМООСП из числа учащихся ГУО “СШ №2 г. Кобрина” Валерий Корнелюк и Дана Козачек напомнили пассажирам автобуса об опасности пагубной привычки для здоровья, а также о тех случаях, когда пожар возникал по причине курения лежа на кровати или диване. Юные огнеборцы рассказывали пассажирам о пожарах, происходивших в районе по вине не затушенной сигареты.

По маршруту безопасности


По маршруту безопасности


По маршруту безопасности


По маршруту безопасности


По маршруту безопасности

       По пути следования автобуса активисты БМООСП успевали расклеить листовки на промежуточных автобусных остановках.  Во время движения автобуса звучали тематические аудиоролики об опасности курения, о спасительной особенности АПИ и т.д.

      Аналогичную пожарно-профилактическую работу спасатели вместе с юными огнеборцами проводили и на конечных остановках маршрута городского автобуса №4 г. Кобрина.

Кобринский РОЧС.

ФОТО: “Кобринский вестник”.

 

 

 

 

 
 
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По маршруту безопасности
 
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