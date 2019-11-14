Источник материала: Кобринский вестник

Первый этап республиканской акции “Не прожигай свою жизнь!”, направленной на предупреждение пожаров и гибели от них людей по причине неосторожного обращения с огнем при курении, прошел по “Маршруту безопасности” – маршруту городского автобуса №4 г. Кобрина.

Автобусный маршрут №4 был выбран не случайно: он один из самых многолюдных.

Во время движения работники МЧС и юные помощники спасателей, активисты БМООСП из числа учащихся ГУО “СШ №2 г. Кобрина” Валерий Корнелюк и Дана Козачек напомнили пассажирам автобуса об опасности пагубной привычки для здоровья, а также о тех случаях, когда пожар возникал по причине курения лежа на кровати или диване. Юные огнеборцы рассказывали пассажирам о пожарах, происходивших в районе по вине не затушенной сигареты.





























По пути следования автобуса активисты БМООСП успевали расклеить листовки на промежуточных автобусных остановках. Во время движения автобуса звучали тематические аудиоролики об опасности курения, о спасительной особенности АПИ и т.д.

Аналогичную пожарно-профилактическую работу спасатели вместе с юными огнеборцами проводили и на конечных остановках маршрута городского автобуса №4 г. Кобрина.

Кобринский РОЧС.

ФОТО: “Кобринский вестник”.