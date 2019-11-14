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«Все попадает в стоимость». Почему в Беларуси будут расти цены на товары в пластиковой упаковке

15.11.2019 12:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси предлагают повысить плату для производителей и поставщиков за организацию сбора пластиковой упаковки и посуды в два раза — со 180 рублей до 360. В обосновании к документу написано, что возможный рост расходов из-за увеличения сбора юрлицам и ИП будет компенсирован потребителями. То есть за все заплатят обычные покупатели. Анатолий Шагун, начальник управления по координации деятельности в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» рассказал, почему подняли сбор и что должны сделать производители и потребители, чтобы платить меньше.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Нововведение прописано в постановлении Совета министров, которое вынесено на общественное обсуждение на Национальном правовом интернет-портале. Если документ примут в таком виде, то с нового года плата за организацию сбора пластиковой упаковки и посуды для производителей и поставщиков вырастет в два раза — со 180 рублей до 360. Бизнес, который производит или использует пластиковую упаковку, согласен, что собирать и перерабатывать ее нужно, это требует определенных затрат. Однако у него возникают вопросы по поводу обоснованности сумм.

— Какие есть предпосылки для того, чтобы плата за сбор увеличилать именно в 2 раза, а не, скажем, на 5% или 50%? Чем обусловлено именно такое повышение? Должно быть четкое экономическое обоснование, — говорит генеральный директор компании «Дарида» Дмитрий Неверович.

Анатолий Шагун, начальник управления по координации деятельности в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» (на счет этого предприятия будет поступать плата за сбор — прим.авт.) пояснил, что плата эта является не только компенсацией затрат на сбор, но и стимулом для производителей и импортеров создавать собственные системы сбора.

— Постановление Совмина № 313 предусматривает обязанность производителей и импортеров определенных товаров и упаковки участвовать в их сборе. Исполнить это участие можно двумя способами. Первый — создать свою систему сбора, второй — вносить деньги на счет оператора, который будет этим заниматься, то есть финансировать общую систему сбора, — рассказывает Анатолий Шагун. — У оператора 50−60% суммы уходит на компенсацию затрат по сбору работникам. Остальное тратится на контейнеры, мусоровозы, линии, прессы, приемные пункты и так далее. Иными словами на развитие системы сбора и переработки.

Начальник управления отмечает, что у нас со сбором упаковки сложилась достаточно интересная ситуация. Большинство производителей пластиковой упаковки за 5 лет существования указа не приложили никаких усилий для создания собственной системы сбора.

— Ведь смысл указа в чем? В расширении ответственности производителей. Нам нужно собирать больше пластика. Но производители выбрали путь откупиться. Им проще заплатить, чем организовать собственный сбор. А почему? Потому что 180 рублей — сумма, которая значительно ниже фактических затрат, на сбор этой упаковки. Им дешевле и удобнее заплатить. Поэтому плата за сбор пластика будет расти, чтобы их стимулировать к развитию системы сбора, — говорит Анатолий Шагун.

Как пример того, что повышение платы — это эффективная мера, начальник управления привел в пример производителей стеклянной тары.

— Среди них много кто создал собственную систему сбора стекла. Потому что им за тонну нужно заплатить 270 рублей. И поэтому показатель по его сбору сегодня 60−70%, а по пластику — 30%. А если говорить про ПЭТ бутылки, то и того меньше, — приводит цифры Анатолий Шагун. — Кстати, если сравнить нашу плату за сбор пластиковой упаковки с суммой, которая взимается в странах ЕС, то наши 180 рублей в разы ниже, чем там.

Также он отметил, что на производство белорусской пластиковой упаковки идет в два раза больше материала, чем на заграничную.

— Сравните нашу бутылку и испанскую. У них тара в два раза тоньше и легче. Потому что производитель не хочет нести дополнительные большие затраты. Наши же производители пока об этом не задумываются, потому что плата для них низкая, — говорит Анатолий Шагун.

"Все затраты производителя попадают в стоимость товара"

В обосновании к постановлению также написано, что  возможный рост расходов из-за увеличения сбора юрлицам и ИП будет компенсирован потребителями. При этом потребители имеют возможность выбрать аналогичные товары из бумаги и стекла, в отношении которых плата не изменяется. То есть, проще говоря, повышение платы за сбор выльется хоть и в небольшое, но повышение цен на товары в пластике на полках магазинов — нам придется платить больше.

— Это так везде со всеми отходами — у нас, в Европе, во всем мире, — поясняет Анатолий Шагун. — Все затраты производителя попадают в стоимость товара. Если плата существенная, потребители начинают задумываться, как сократить объем этой платы, то есть уменьшить объем потребляемой упаковки. Нужно поднимать плату за пластик, а за стекло снижать и тем самым стимулировать использование стеклянной упаковки. Но это процесс поэтапный, нельзя сразу поднять плату в 10 раз. Люди должны к этому подготовиться.

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