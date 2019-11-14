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Ларчик с ценностями. Пять наивных вопросов о банковской ячейке

15.11.2019 12:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ларчик с ценностями. Пять наивных вопросов о банковской ячейке
shutterstock.com

Одни банки «сворачивают» депозиты в евро: принимать европейскую валюту, да еще платить вкладчикам процент становится невыгодно. Другие собираются вводить комиссию за обслуживание счетов в евро. В  России обсуждается возможность введения отрицательных ставок по вкладам в европейской валюте... В результате может вырасти спрос на хранение сбережений в евро в банковских ячейках, прогнозируют эксперты. 

Ячейки — не самый популярный у соотечественников финансовый продукт. Что о нем нужно знать, вместе с экспертами рассказывают "АиФ".

Ячейка или вклад?

Хранение денег в банковской ячейке имеет смысл, только если вам нужно спрятать их от супруга, от кредиторов, от грабителей, иронизирует адвокат Константин Кудряшов

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«Держать деньги в банковской ячейке, например, в следующей ситуации: не отдавать половину средств супругу в процессе развода. Или должнику, у которого есть деньги, но он не хочет возвращать их кредиторам. А еще человеку, который не платит налоги и хочет скрыть доходы. В остальных случаях, которых абсолютное большинство, все же выгоднее хранить деньги в банке на счете», — считает эксперт. 

С другой стороны, когда банки введут плату за хранение иностранной валюты на счетах, использование ячейки может оказаться выгоднее: все зависит от условий конкретного финансового учреждения.

Сколько стоит ячейка?

У каждого банка свои условия на аренду ячейки. Есть тарифы с посуточной оплатой, здесь ценник составляет 50-200 рублей в день (стоимость зависит в том числе и от размера камеры). Такие обычно используют граждане, уезжающие в отпуск (командировку), или, например, продавшие квартиру. 

Есть тарифы с годовым обслуживанием. Цены начинаются от 5 тысяч рублей в год. Ставка может достигать и 15 тысяч. 

Насколько безопасны ячейки?

В криминальных сводках то и дело появляются новости с заголовками «В Москве у бизнесмена украли более 45 миллионов рублей из банковской ячейки» или «В Мариуполе из банковской ячейки экс-прокурора украли 150 тысяч долларов, 30 тысяч евро и полкило золота». 

По словам вице-президента «Золотого монетного дома» Алексея Вязовского, крупные банки заботятся о своем имидже и внимательно следят за безопасностью ячеек: хранить деньги/украшения/документы в таких финансовых организациях в целом безопасно. 

Тем не менее ни один банк не застрахован от нечестных сотрудников: одни утечки персональных данных клиентов чего стоят. Все они дело рук работников финансовой организации. Та же история с ячейками: захочет служащий поживиться чужими деньгами — найдет сообщников и осуществит задуманное.

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Банки предлагают клиентам два схожих договора: аренды банковской ячейки и хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе (договор ответственного хранения).

Как говорит начальник управления клиентского обслуживания банка «Развитие-Столица» Сергей Фарберов, если речь идет о договоре аренды индивидуального банковского сейфа с описью закладываемого имущества, финансовое учреждение несет ответственность за имущество, хранящееся в ячейке. Такой вариант хранения наиболее надежный, но встречается крайне редко. 

«Наиболее распространенный вариант — это как раз аренда индивидуального банковского сейфа без описи имущества. В таком случае банк не несет ответственности за сохранность ценностей в ячейке, поскольку представитель финансовой организации не присутствует при закладке ценностей в ячейку и, соответственно, не знает, что именно в ней хранится», — объясняет Фарберов.

Тем не менее, по его словам, такой вариант хранения тоже является надежным. По договору аренды индивидуального банковского сейфа банк обязан осуществлять контроль за доступом в депозитарий и надлежащим образом осуществлять его охрану. «Дополнительным плюсом такого варианта хранения является высокий уровень конфиденциальности, так как сотрудники банка не имеют права контролировать, что именно размещается клиентом в ячейке», — добавляет эксперт. 

Алексей Вязовский советует закладывать ценности в ячейку при свидетеле: случись что, наличие свидетельских показаний ускорит возврат похищенного. 

А руководитель детективного агентства «Волков и партнеры» Андрей Волков рассказал АиФ.ru следующую историю: «Несколько лет назад мой приятель положил более 50 тысяч долларов в банк в Санкт-Петербурге. На банк напали налетчики и вскрыли банковские ячейки. Банк отказался выплачивать деньги людям, которые хранили их в ячейках, объяснив это тем, что сотрудники не владеют информацией о содержимом ячеек. В результате люди вынуждены ждать, когда закончится розыск преступников и у них будут изъяты денежные средства. <...> Мой приятель отложил эти деньги на покупку автомобиля и за несколько дней до ограбления банка приходил в хранилище и пересчитал содержимое в присутствии свидетелей, которых он привел в суд. В результате дело было выиграно, и он вернул всю сумму». 

Эксперт также рекомендует снимать процесс закладки денег в ячейку на видео, чтобы на записи можно было увидеть номера купюр и их количество. 

Может ли банк вскрыть ячейку?

Да, банк имеет право вскрыть ячейку самостоятельно, если срок договора истек и по истечении определенного времени, указанного в договоре, клиент не обратился в финансовое учреждение, объясняет юрист Людмила Ольнева.

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«При этом изъятые ценности продолжают храниться в сейфе банка, а клиент может получить их обратно после оплаты задолженности за услуги банка. Также ячейку откроют, если она является источником ядовитых или неприятных запахов, шумов или радиационного излучения. В случае смерти собственника ячейки ее вскроют для описания содержимого и открытия наследственного дела. Правоохранительные органы могут получить доступ к содержимому сейфа только по решению суда. Кроме того, на сейф может быть наложен арест, если он является предметом спора», — рассказывает эксперт. 

Что будет, если у банка отозвали лицензию?

Одним из ключевых преимуществ ячеек является то, что в случае отзыва лицензии у банка денежные средства не пропадут, говорит Сергей Фарберов.

«Несмотря на отзыв лицензии, банк продолжит существовать как юридическое лицо и выполнять свои обязательства, вытекающие из договора аренды индивидуального банковского сейфа, а именно: банк обязан предоставить клиенту беспрепятственный доступ к сейфу в рабочее время», — резюмирует эксперт.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Ячейки — не самый популярный у соотечественников финансовый продукт. Что о нем нужно знать, вместе с экспертами рассказывают "АиФ".
 
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