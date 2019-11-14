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Они еще и поют. Знаменитые артисты, которые играли в кино

15.11.2019 12:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Они еще и поют. Знаменитые артисты, которые играли в кино
Элвис Пресли на съёмках фильма «Люби меня нежно». © / Supplied by FilmStills.net / www.globallookpress.com

15 ноября 1956 года в США вышел музыкальный вестерн «Люби меня нежно» (Love me tender). Фильм стал дебютом в кино уже популярного к тому времени Элвиса Пресли, который сыграл одну из главных ролей. Участие короля рок-н-ролла помогло этой картине стать одной из самых популярных по итогам года. Да и вообще серьезно изменило первоначальную концепцию этой истории о двух братьях Рено (второго играл Ричард Эган), судьбу которых перевернула американская Гражданская война. Например, менеджер Элвиса, полковник Паркер, настоял, чтобы в «Люби меня нежно» были включены четыре музыкальных эпизода. А одна из песен, «Love Me Tender» (собственно «Люби меня нежно»), незадолго до релиза фильма вышла на отдельном сингле и стала номером один в музыкальных чартах — так что продюсеры решили до кучи ещё и переименовать ленту (первоначальное название — «Братья Рено»).

За свою жизнь Элвис Пресли снялся в трех десятках художественных фильмов, которые выходили на экраны почти ежегодно (с перерывом на его службу в армии). В них неизменно звучали песни в его исполнении, которые затем издавались как отдельные альбомы. Фактически эти картины были частью придуманной Паркером рекламной кампании. Закончилась карьера Элвиса-актера в конце 60-х, когда эти фильмы и их саундтреки перестали приносить прибыль. Великим актером Пресли не стал, а те картины сейчас помнят исключительно из-за него. К годовщине «Люби меня нежно» "АиФ" вспоминают других певцов, решивших попробовать себя на актерском поприще.

Мадонна

Знаменитая певица еще на заре своей карьеры, в конце 80-х, снялась в любительском фильме «Конкретная жертва» — и даже в главной роли. Но прославила её не эта работа, а музыка. И уже после выхода альбомов «Madonna» и «Like a Virgin» она заодно начинает работать в кино. В 1985-м вышел ромком «Отчаянно ищу Сьюзен» (Сьюзен играла Мадонна), потом был «Шанхайский сюрприз», в котором она играла с Шоном Пенном, «Дик Трейси» с Уорреном Битти и Аль Пачино, «Их собственная лига» и «Эвита», в котором Мадонна сыграла роль Эвы Перон. Возможно, ей удалось бы совмещать музыку и кино, но ее актерская игра, похоже, просто раздражала критиков — Мадонна получила пять «Золотых малин», с годами она снималась все реже и реже. Фактически с начала нулевых певица так и не сыграла значимых ролей.

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Дэвид Боуи

Британский музыкант тоже был не прочь попробовать себя в кинематографе. Его полноценным дебютом стала научно-фантастическая картина «Человек, который упал на Землю» (1976). Среди его ролей — король гоблинов в «Лабиринте» (1986), Понтий Пилат в «Последнем искушении Христа» Мартина Скорсезе. Боуи даже появился в полнометражном фильме «Твин Пикс: Сквозь огонь» в роли агента ФБР. Но в целом в его жизни кино не было столь значимым явлением, как музыка.

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Алла Пугачёва

В СССР певицы тоже играли в кино. Алла Пугачева, например, в 1978-м снялась в главной роли в музыкальном фильме «Женщина, которая поет». Эта картина была одним из хитов советского проката, а певица была признана лучшей актрисой. Но это был фактически единственный пример — Пугачева исполняла для различных картин песни, но сама в кадре появлялась редко.


Они еще и поют. Знаменитые артисты, которые играли в кино
Алла Пугачева в фильме «Женщина, которая поет».

София Ротару

Советская и украинская певица тоже имеет в своем активе фильм, подобный «Женщине, которая поет». В 1982 году вышла музыкальная драма «Душа», в котором она исполнила главную роль — певицы Виктории Свободиной, которая отправляется на международный фестиваль. При этом Ротару и раньше снималась в кино, но фильмография у неё совсем скудная, состоящая в основном из музыкальных кинолент.

Дима Билан

Единственный российский победитель конкурса «Евровидение» много лет обходил кино стороной. Он, конечно, снимался в телевизионных мюзиклах вроде «Королевства кривых зеркал» или «Золотого ключика», но в серьезных фильмах не участвовал. В 2016-м певец изменил своему правилу: вышла мелодрама «Герой», в которой Билан сыграл сразу две роли — офицера Первой мировой и его правнука из нашего времени. «Герой» в прокате провалился, но вряд ли виной тому игра певца. Ожидается, что Билан появится в картине Светланы Дружининой «Гардемарины IV».

Они еще и поют. Знаменитые артисты, которые играли в кино
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Джастин Тимберлейк

Тимберлейк прославился во второй половине 90-х как один из солистов американского бой-бэнда ’N Sync. С начала нулевых он выступает сольно, записывает альбомы (у него пять студийных пластинок). Как раз в то время певец начал присматриваться к кино. Поначалу ему доверяли не слишком заметные роли (его голосом, например, говорит Артур Пендрагон в третьем «Шреке»). Но позже он снялся у Дэвида Финчера в «Социальной сети» в роли предпринимателя Шона Паркера, играл в легкомысленных комедиях «Очень плохая училка» и «Секс по дружбе». В его фильмографии есть и серьезные работы — он снимался у братьев Коэнов в картине «Внутри Льюина Дэвиса» и у Вуди Аллена в «Колесе чудес».


Они еще и поют. Знаменитые артисты, которые играли в кино
Джесси Айзенберг и Джастин Тимберлейк в фильме «Социальная сеть»
 
 
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К годовщине «Люби меня нежно» с Элвисом Пресли "АиФ" вспоминают других певцов, решивших попробовать себя на актерском поприще.
 
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