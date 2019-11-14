ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси при выставлении отметок учтут, как школьник умеет работать с информацией и применять знания в жизни

15.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси при выставлении отметок учтут, как школьник умеет работать с информацией и применять знания в жизни

Нормы оценки знаний школьников планируют обновить. Эксперимент по их апробации уже проходит в некоторых учреждениях общего среднего образования Минска и регионов. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказала директор Национального института образования Валентина Гинчук.

— Нормы оценивания школьников у нас были утверждены в мае 2009 года. А с 2015-го дети учатся по новым учебным программам. В них сделан акцент на том, чтобы сформировать у ребят умения и навыки применять полученные знания на практике. Поэтому и нормы оценивания их результатов учебной деятельности мы привели в соответствие с обновленными программами, — сказала Валентина Гинчук.

Нормы оценивания, принятые 10 лет назад, основываются на пяти уровнях усвоения учебного материала. Эти уровни сохранят. Например, 4-й и 5-й (соответствуют отметкам 7–8 и 9–10 баллов) предполагают, что ученик будет применять знания и умения в первом случае — в знакомой ситуации, во втором — в совершенно новой. Что же тогда изменится в подходах к выставлению отметок ученикам?

— Здесь есть два принципиальных отличия. Во-первых, обновленные нормы оценки учитывают не только предметные результаты усвоения учебного материала, но и метапредметные. То есть педагог сможет оценить в том числе и умение ребенка учиться работать с разными источниками информации, — пояснила директор НИО.

Второе. В декабре 2018 года был утвержден новый образовательный стандарт общего среднего образования. В нем прописаны ожидаемые результаты и требования к результатам освоения содержания учебных программ. Обновленные нормы оценки теперь соответствуют и этому документу.

 Будут ли вместе с этим обновлены и методы проверки знаний, покажет эксперимент. Сейчас он проводится в учреждениях общего среднего образования и к концу нынешнего года на основании полученных результатов будет принято какое-то решение, — отметила Валентина Гинчук.

minsknews.by
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нормы оценки знаний школьников планируют обновить. Эксперимент по их апробации уже проходит в некоторых учреждениях общего среднего образования Минска и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске появится еще один «МакДональдс»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика