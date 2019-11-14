В Беларуси при выставлении отметок учтут, как школьник умеет работать с информацией и применять знания в жизни

Источник материала: Вороновская газета





Нормы оценки знаний школьников планируют обновить. Эксперимент по их апробации уже проходит в некоторых учреждениях общего среднего образования Минска и регионов. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказала директор Национального института образования Валентина Гинчук.

— Нормы оценивания школьников у нас были утверждены в мае 2009 года. А с 2015-го дети учатся по новым учебным программам. В них сделан акцент на том, чтобы сформировать у ребят умения и навыки применять полученные знания на практике. Поэтому и нормы оценивания их результатов учебной деятельности мы привели в соответствие с обновленными программами, — сказала Валентина Гинчук.

Нормы оценивания, принятые 10 лет назад, основываются на пяти уровнях усвоения учебного материала. Эти уровни сохранят. Например, 4-й и 5-й (соответствуют отметкам 7–8 и 9–10 баллов) предполагают, что ученик будет применять знания и умения в первом случае — в знакомой ситуации, во втором — в совершенно новой. Что же тогда изменится в подходах к выставлению отметок ученикам ?

— Здесь есть два принципиальных отличия. Во-первых, обновленные нормы оценки учитывают не только предметные результаты усвоения учебного материала, но и метапредметные. То есть педагог сможет оценить в том числе и умение ребенка учиться работать с разными источниками информации, — пояснила директор НИО.

Второе. В декабре 2018 года был утвержден новый образовательный стандарт общего среднего образования. В нем прописаны ожидаемые результаты и требования к результатам освоения содержания учебных программ. Обновленные нормы оценки теперь соответствуют и этому документу.

— Будут ли вместе с этим обновлены и методы проверки знаний, покажет эксперимент. Сейчас он проводится в учреждениях общего среднего образования и к концу нынешнего года на основании полученных результатов будет принято какое-то решение, — отметила Валентина Гинчук.

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