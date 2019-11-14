Кто из Горецкого района победил на областных «Дожинках»

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня в Могилеве проходит областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі-2019». В числе его победителей лучшие работники сельхозпредприятий Горецкого района, многие из которых впервые поднялись на областной пьедестал почета.







Среди старших комбайнеров молодежных экипажей Диплом III степени завоевал Александр Новиков из РУП «Учхоз БГСХА».

Звено операторов зерносушильных установок из КСУП «Овсянка имени И. И. Мельника» Андрей Антипенко, Юрий Капустин и Александр Ищенко стало «бронзовым» призером.

Среди водителей на перевозке зерна от комбайнов первое место занял Алексей Колотов из КСУП «Овсянка имени И. И. Мельника», на второй ступеньке — Виктор Василевич из РУП «Учхоз БГСХА». Артемий Костюков из РУП «Учхоз БГСХА» одержал победу среди молодых водителей.











Овсянковский сельский исполнительный комитет (председатель Сергей Глушаков) стал победителем республиканского смотра-конкурса «Землепользование высокой культуры земледелия, благоустройство машинных дворов, животноводческих ферм и комплексов».

Накануне профессионального праздника чествуют и лучших работников сельского хозяйства за многолетний плодотворный и добросовестный труд, достижение высоких производственных показателей, значительный личный вклад в развитие сельскохозяйственного производства. Директор ОАО «Горкилен» Виталий Евтихович награжден Почетными грамотами Совета Министров Республики Беларусь и Могилевского областного Совета депутатов.

Заместитель директора по производству ОАО «Горецкое» Алексей Греков, маслодел 2 разряда маслодельного участка ОАО «Молочные горки» Сергей Семенькин удостоены Почетных грамот Министерства сельского хозяйства и продовольствия, а тракторист автотранспортного участка ОАО «Горкилен» Юрий Усов — Благодарности министра.

Водитель ОАО «Горецкая райагропромтехника» Александр Зайцев получил Почетную грамоту облисполкома, а главный агроном этого сельхозпредприятия Иван Маршалок и тракторист-машинист КСУП «Овсянка имени И. И. Мельника» Леонид Клепчуков — Благодарности.

Стало известно и об укреплении материально-технической базы БГСХА. Чтобы повысить качество подготовки специалистов для организаций АПК, ректору Виталию Великанову вручили ключи от современного энергонасыщенного трактора «Беларус-3522».

Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова