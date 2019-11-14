«Молочные горки» представили новый напиток на «Продэкспо-2019»

Источник материала: Горецкий вестник

«Молочные горки» приняли участие в международной выставке-ярмарке «Продэкспо-2019», которая проходит в Минске. Горецкая компания устроила премьеру нового напитка и получила диплом за активное продвижение продукции на национальном рынке.











Юбилейную выставку посетили заместитель премьер-министра и министр сельского хозяйства и продовольствия. Ярмарка собрала свыше 200 представителей предприятий пищевой промышленности из России, Азербайджана, Молдовы, Польши, Армении, Латвии, Узбекистана.







Продукцию на стенде «Молочных горок» мог продегустировать любой желающий.







«Молочные горки» подготовили для выставки новинку, которой еще нет в магазинах. Это белорусский айран. Новый напиток можно будет купить уже через несколько недель.













«Продэкспо», кроме выставки, это еще и возможность проанализировать проблемы в пищевой отрасли. В открытых дискуссиях эксперты обсудили современные экологические тренды.