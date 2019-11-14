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«Молочные горки» представили новый напиток на «Продэкспо-2019»

15.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

«Молочные горки» приняли участие в международной выставке-ярмарке «Продэкспо-2019», которая проходит в Минске. Горецкая компания устроила премьеру нового напитка и получила диплом за активное продвижение продукции на национальном рынке.

 

«Молочные горки» представили новый напиток на «Продэкспо-2019»

 

Юбилейную выставку посетили заместитель премьер-министра и министр сельского хозяйства и продовольствия. Ярмарка собрала свыше 200 представителей предприятий пищевой промышленности из России, Азербайджана, Молдовы, Польши, Армении, Латвии, Узбекистана.

 

«Молочные горки» представили новый напиток на «Продэкспо-2019»

 

Продукцию на стенде «Молочных горок» мог продегустировать любой желающий.

 

«Молочные горки» представили новый напиток на «Продэкспо-2019»

 

«Молочные горки»  подготовили для выставки новинку, которой еще нет в магазинах. Это белорусский айран. Новый напиток можно будет купить уже через несколько недель.

 

«Молочные горки» представили новый напиток на «Продэкспо-2019»

 

«Молочные горки» представили новый напиток на «Продэкспо-2019»

 

«Продэкспо», кроме выставки, это еще и возможность проанализировать проблемы в пищевой отрасли. В открытых дискуссиях эксперты обсудили современные экологические тренды.

 

«Молочные горки» представили новый напиток на «Продэкспо-2019»

 

 


 
Теги: Минск
 
 
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  «Молочные горки» приняли участие в международной выставке-ярмарке «Продэкспо-2019», которая проходит в Минске. Горецкая компания устроила премьеру нового напитка...
 
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