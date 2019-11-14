Лукашенко потребовал решить спорный вопрос с немецкими инвесторами в слуцкий дрожжевой завод

Источник материала: Ежедневник



фото: kurjer.info

15 ноября президент провел совещание, посвященное ситуации в дрожжевой отрасли. На повестке дня стоял в том числе острый вопрос о закрытии дрожжевого завода в Минске.

"Сегодня мы рассмотрим один из вопросов, который, к сожалению, приходится выносить на уровень президента, но который должен был быть давно решен в правительстве", - посетовал президент.

Речь шла о дрожжевом заводе в Слуцке, в который было вложено около 37 млн евро, в том числе 10 млн евро германских инвестиций. В результате предприятие нарастило производственные мощности до 20 тыс. т продукции в год. Возможности завода позволяют увеличить их до 70 тыс. т.

Помимо предприятия в Слуцке, дрожжевая отрасль Беларуси представлена дрожжевым комбинатом в Минске и его филиалом в Ошмянах, которые ежегодно могут производить 15,1 тыс. т продукции.

"Сегодня немцы якобы требуют, чтобы мы закрыли все наши производства дрожжевой отрасли и оставили одно предприятие для работы на белорусском рынке. Примерно такое требование. И якобы оно основано на том, что мы обещали это сделать до того, как был построен в Слуцке новый дрожжевой завод, - пояснил Лукашенко. - И меня тоже в этом убеждали и члены правительства, и премьер-министр, что мы обещали, и если мы это не сделаем, то завтра начнется война с Германией, которая может перерасти в третью мировую".

Перед совещанием договор с инвесторами был проанализирован в Администрации президента. Оказалось, что в документе не содержалось соответствующих требований и положений. По словам Александра Лукашенко, такого и быть не могло. "А если было - то это дурь полная со стороны наших чиновников, - заявил он. - Тем не менее давайте в этом разберемся. Если мы что-то обещали, особенно иностранным инвесторам, это свято должно исполняться. Если нет, то в сложившейся ситуации давайте найдем нормальный выход из положения, потому что это два наших предприятия, не важно, кто туда инвестировал - немцы, белорусы, русские или украинцы. Это уже наши предприятия, и мы должны беспокоиться об их функционировании. Но не об одном за счет другого. И главное - это люди, которые работают и там, и здесь. В подавляющем большинстве это белорусы".