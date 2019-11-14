«Перекусываю творогом с семенами льна». Белоруска - о том, как сбросила почти 40 кг

Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY объявил конкурс « Реальный ЗОЖ »: мы просим белорусов рассказать о том, как они увлеклись спортом или правильным питанием, похудели или набрали мышечную массу — и посчитать, во сколько им это обошлось. Своей историй поделилась Илона Бурдукова из Могилева, лаборант по физики в школе. В 2013 году она весила 98 кг — а в сентябре этого года 59 кг.

Для участия в конкурсе необходимо прислать до 25 ноября свою фотографию (а лучше несколько), а также развернутую историю на адрес: elena.melnikova@tutby.com с пометкой «Реальный ЗОЖ». Не забудьте оставить свои контактные данные: Ф.И.О., город, мобильный телефон. Правила читайте по ссылке .

Как я худела с 98 до 66 кг



Фото: из личного архива героини. Фото слева — 2012 год, справа — 2018.

— Моя история похудения началась с 2013 года. Изначально мой вес был 98 кг.

Когда вокруг все говорили: «Илона, что ты делаешь? Остановись. Перестань кушать булочки и вкусняшки» — я отвечала, что я себя такой люблю и мне все нравится. Но это было заедание психологической травмы и сбитая эндокринная система.

Но в один прекрасный момент я зашла в магазин одежды. Там меня как обухом по голове стукнуло: то, что я хотела примерить, было 48 размера, а я дошла до 56 размера — и на меня были только «мешки для картошки», которые, наверное, тоже были бы малы. Приехала домой — хотелось просто «раскроить» себя, обрезать то, что мне не нравится.

Вот с этого момента все и пошло-поехало. Записалась в клуб ближе к дому: тренажерный зал и разные направления фитнеса. Начала менять питание: убрала все жирное, жареное и, конечно, ограничила булочки и сладости. Процесс пошел: за 1 год и 6 месяцев я похудела до 66 кг. Скажу, что это было трудно. Хотелось сорваться, все бросить, но, видя результат, я просто не имела права так поступить.

Вы спросите, в чем тут трудность? В соблюдении питания. Соблазны настолько велики, что трудно сдержаться. Если расслаблялась, то потом «отрабатывала» на тренировке. Мотивацией не сдаваться был пример занимающихся в тренажерном зале красивых спортивных девушек. Я себе говорила: «Ты тоже сможешь! И даже не думай отступать! Вперед и только вперед!»

Как я худела со 100 кг до 59 кг



Фото: из личного архива героини. Фото слева — 2016 год, справа — 2018.

Потом была вторая «волна» похудения — после родов. Хочу сказать, что рожать я шла в весе 100 кг. То есть не удержала то, что с таким трудом сбросила. Говорят, когда женщина в положении, нужно кушать за двоих. Вот и накушала.

Теперь я понимаю, что беременность — это был лишь повод оторваться. Но она была очень сложная и долгожданная. Я была вся в ней и очень хотела, чтобы все закончилось благополучно. До этого пять беременностей я потеряла — по недосмотру врачей, который не смогли поставить вовремя правильный диагноз. Но в тот раз все прошло отлично: теперь со мной доченька Ариша, ей 3,5 года.

Заниматься снова я начала через год после родов. Стартовала с домашних тренировок и изменения питания. Когда вес стал 86 кг, я пошла в зал Fox Club. Через 1,5 года самостоятельных занятий стала весить 65 кг.

На моем пути встретился замечательный человек — Александр Таранов, профессиональный тренер с 15-летним опытом личных занятий и 5-летним опытом тренерской работы. Под его контролем я сбросила еще 5 кг — и в сентябре 2019 года я весила 59 кг.



Фото: из личного архива героини. Илона и Александр

Сейчас я уже не худею, в плюсе 3 кг. Но это работа на спортивную форму, на мышцы. Вес держится в пределах 63−65 кг.

Что я ела, чтобы сбросить вес

Придерживаюсь правильного питания, но маленькие слабости с утра за завтраком я себе позволяю.

Если я хочу булочку, то делаю ее сама — из творожного теста. Стараюсь все варить. Если жарю, то без масла. Тушу. Ем овощи, каши, мясо (в основном, курица), рыбу.

Считаю ли я калории? Нет, только когда нужно немного подсушиться. Конечно, это не такая сушка, как у спортсменов, но тоже есть ограничения: и по количеству съеденного, и по качеству еды.

В магазине покупаю зелень, молочку, овощи, фрукты, мясо, рыба. Из вкусняшек — зефир, фруктовые батончики на основе фиников.

Стоимость моего питания за день, думаю, примерно 8−9 рублей. Вот пример моего рациона:

Завтрак — «овсяноблин» с ветчиной, сыром и зеленью. Зеленый чай и одна зефирка.

Перекус — творог с семенами льна, цикорий с фруктовым батончиком

Обед — куриная грудка, каша перловая с примерно 5 г сливочного масла. Огурец, листья салата, хлебец бородинский — и чай.

Второй перекус — орехи, яблоко, чай.

Ужин — овощной салат с оливковым маслом, яйцо, куриная грудка.

Как тренируюсь



Фото: из личного архива героини

Тренировка моя — приблизительно 1,5 часа. Сейчас у меня безлимитный абонемент, стоит он 60 рублей в месяц. Есть в моем понимании один лайфхак — это ждать скидок на абонементы в зале.

План тренировок такой: одна тренировка на ноги и ягодицы и пресс, вторая на спину, руки, плечи и пресс. То есть день — низ, день — верх, день — отдых. Так тренируюсь всю неделю: 5-6 раз.

Насчет экипировки, я думаю, здесь сложного ничего нет. Главное, чтобы было удобно и комфортно.

В заключение я бы хотела обратиться ко всем, кто сомневается: идти в зал или нет. Главное для вас — это ваша цель. То, чего вы действительно хотите. В зале никто не будет оценивающе на вас смотреть: какой или какая вы, во что одеты. Вы пришли, чтобы менять себя — и это первый шаг. Это труд. Очень тяжелый. Но когда вы увидите свое отражение в зеркале, скажете себе спасибо. Как говорю своему тренеру: если упаду, я просто поднимусь и пойду дальше. Я не отступлюсь от своей цели — иметь спортивную фигуру. Что бы не говорили мои знакомые.