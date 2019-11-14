«ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ» – победители и призеры международного фестиваля-конкурса

Источник материала: Новости Дзержинска

В ноябре 2019 года в Минске прошел V Международный фестиваль-конкурс «Творчество без границ».

Целью мероприятия является создание для детей и молодежи возможности творческого общения, выявление новых талантов, знакомство с образцами национальной культуры и искусства различных стран; поддержка развития детских и юношеских творческих коллективов.

В фестивале-конкурсе приняли участие творческие коллективы и индивидуальные исполнители в возрасте от 6 до 25 лет.

По итогам V Международного фестиваля-конкурса «Творчество без границ» в номинации «Вокальный жанр» (академический, соло) дипломом I степени награждена Ксения Мошкина, учащаяся ГУО «Гимназия г. Фаниполя» Дзержинского района (педагог Инна Петровна Горелик).

В номинации «Инструментальный жанр» (народный, соло) дипломами II степени награждены Александр Горелик, учащийся ГУО «Гимназия г. Фаниполя» Дзержинского района (педагог Юрий Степанович Ткаченко, концертмейстер и музыкальный руководитель Инна Петровна Горелик).