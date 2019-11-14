ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ» – победители и призеры международного фестиваля-конкурса

15.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

В ноябре 2019 года в Минске прошел V Международный фестиваль-конкурс «Творчество без границ».

Целью мероприятия является создание для детей и молодежи возможности творческого общения, выявление новых талантов, знакомство с образцами национальной культуры и искусства различных стран; поддержка развития детских и юношеских творческих коллективов.

В фестивале-конкурсе приняли участие творческие коллективы и индивидуальные исполнители в возрасте от 6 до 25 лет.

По итогам V Международного фестиваля-конкурса «Творчество без границ» в номинации «Вокальный жанр» (академический, соло) дипломом I степени награждена Ксения Мошкина, учащаяся ГУО «Гимназия г. Фаниполя» Дзержинского района (педагог Инна Петровна Горелик).

В номинации «Инструментальный жанр» (народный, соло) дипломами II степени награждены Александр Горелик, учащийся ГУО «Гимназия г. Фаниполя» Дзержинского района (педагог Юрий Степанович Ткаченко, концертмейстер и музыкальный руководитель Инна Петровна Горелик).

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ноябре 2019 года в Минске прошел V Международный фестиваль-конкурс «Творчество без границ».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Миорском районе школьники прогуляли уроки и не вернулись домой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика