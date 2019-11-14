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Прямую телефонную линию проведет 16 ноября заместитель председателя облисполкома Руслан Страхар

15.11.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Прямую телефонную линию проведет 16 ноября заместитель председателя облисполкома Руслан СтрахарПрямую телефонную линию проведет 16 ноября заместитель председателя облисполкома Руслан Борисович Страхар. С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он ответит на вопросы жителей Приднепровского края.

Курируемые направления: экономика, ценообразование, инвестиционная деятельность, статистика  и анализ, ценные бумаги, предпринимательство, труд и заработная плата, занятость, торговля, оказание услуг населению, страховая деятельность, таможенное дело, государственные знаки, драгоценные металлы развитие промышленности, топливно-энергетический комплекс области и его эффективность, качество и конкурентоспособность продукции промышленности, научная, научно-техническая и инновационная деятельность, интеллектуальная собственность, стандартизация.

Одновременно со своими проблемами к первому заместителю председателя горисполкома Александру Георгиевичу Потемкину население Могилева сможет обратиться по телефону (0222) 42-21-02. Управляющий делами  администрации Ленинского района г. Могилева Александр Николаевич  Поддубный ответит по телефону (0222) 72-31-38, заместитель главы администрации Октябрьского района г. Могилева Наталья Леонтьевна Халецкая — (8 0222) 42-30-42.

С жителями Бобруйска будет работать управляющий делами горисполкома Людмила Сергеевна Погудо — (0225) 76-21-41. Заместитель главы администрации Ленинского района г. Бобруйска Виталий Антонович Граховский поможет разобраться с вопросами по номеру (8 0225) 76-52-33, а управляющий делами администрации Первомайского района г. Бобруйска Александр Семенович Одиноченко — (8 0225) 77-75-17.

В субботу с 9.00 до 12.00 прямые телефонные линии пройдут во всех райисполкомах Могилевской области.

Районы и города области

Номер

телефона
Белыничский

                (02232) 55-689
Бобруйский

(0225) 74-52-11
Быховский

(02231) 79-648
Глусский

(02230) 78-978
Горецкий

 (02233)76-426
Дрибинский

(02248) 24-581
Кировский

(02237)79-162
Климовичский

(02244) 78-013
Кличевский

(02236)78-952
Костюковичский

(02245) 78-134
Краснопольский

(02238) 79-955
Кричевский

(02241) 20-780
Круглянский

(02234) 79-565
Могилевский

42-39-28
Мстиславский

(02240) 59-009
Осиповичский

(02235) 50-335
Славгородский

(02246) 796-25
Хотимский

(02247) 79-298
Чаусский

(02242) 789-87
Чериковский

(02243) 793-78
Шкловский

(02239) 41-331

mogilev-region.gov.by

 
Теги: Могилев
 
 
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Прямую телефонную линию проведет 16 ноября заместитель председателя облисполкома Руслан Борисович Страхар. С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он ответит
 
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