﻿ «Время стать стать заметней» — масшатбная кампания ГАИ пройдет на Кировщине с 19 по 24 ноября. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Время стать стать заметней» — масшатбная кампания ГАИ пройдет на Кировщине с 19 по 24 ноября

15.11.2019 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

«Время стать стать заметней» — масшатбная кампания ГАИ пройдет на Кировщине с 19 по 24 ноября

В Республике Беларусь с 19 по 24 ноября 2019 года проводится масштабная информационная кампания «Время стать заметным!» Основная её цель – пропаганда использования световозвращающей продукции. Об этом сообщил старший госавтоинспектор ОГАИ Кировского РОВД Андрей Пархамович.

В осенне-зимний период   увеличивается  количество дорожно-транспортных  происшествий с участием пешеходов, особенно в темное время суток.  В это время   особенно актуальны и необходимы световозращающие элементы, поскольку мокрое, заснеженное дорожное покрытие скрадывает свет фар автомобиля и  уменьшает видимость на дороге для водителей и пешеходов, а значит, движение на дорогах  становится еще более опасным. Применение световозвращателей в темное время суток является обязательным требованием!

Основными причинами наездов на пешеходов по-прежнему остается игнорирование ими элементарных мер безопасности. Всё также пешеходы пересекают дорогу в неустановленных местах. Хоть практика и показывает, что переходить по правилам гораздо быстрее, чем ждать «окна» в потоке автотранспорта. К тому же лучше потратить пару минут и пройти «лишние» метры, чем искупать свою ошибку всю оставшуюся жизнь. Однако для некоторых людей закон не писан, они лавируют между авто, подставляя под удар собственную жизнь, продолжают игнорировать использование световозвращающих элементов.

Весьма опасны и пьяные люди, у которых напрочь отсутствует чувство самосохранения. Нередки случаи наезда на пешеходов, которые после большой дозы алкоголя падают под колеса автомобилей, сидят, лежат на проезжей части и даже передвигаются ползком…

Примеры непредсказуемого поведения пешеходов на дороге можно приводить бесконечно, а как следствие – человеческие жертвы.

Госавтоинспекция Кировского района убедительно просит всех граждан сообщать по телефону 102 о фактах нахождения на проезжей части и вблизи нее нетрезвых пешеходов, чтобы мы могли вовремя убрать такого горе-участника дорожного движения в безопасное место и предотвратить трагедию.

Водители и пешеходы – взаимное уважение на дороге, строгое соблюдение Правил, повышенное внимание и осторожность позволят Вам избежать вероятности стать участником дорожно-транспортного происшествия.

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Республике Беларусь с 19 по 24 ноября 2019 года проводится масштабная информационная кампания «Время стать заметным!» Основная её цель – пропаганда...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прямую телефонную линию проведет 16 ноября заместитель председателя облисполкома Руслан Страхар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика