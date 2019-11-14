«Время стать стать заметней» — масшатбная кампания ГАИ пройдет на Кировщине с 19 по 24 ноября

Источник материала: Кировец





В Республике Беларусь с 19 по 24 ноября 2019 года проводится масштабная информационная кампания «Время стать заметным!» Основная её цель – пропаганда использования световозвращающей продукции. Об этом сообщил старший госавтоинспектор ОГАИ Кировского РОВД Андрей Пархамович.

В осенне-зимний период увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, особенно в темное время суток. В это время особенно актуальны и необходимы световозращающие элементы, поскольку мокрое, заснеженное дорожное покрытие скрадывает свет фар автомобиля и уменьшает видимость на дороге для водителей и пешеходов, а значит, движение на дорогах становится еще более опасным. Применение световозвращателей в темное время суток является обязательным требованием!

Основными причинами наездов на пешеходов по-прежнему остается игнорирование ими элементарных мер безопасности. Всё также пешеходы пересекают дорогу в неустановленных местах. Хоть практика и показывает, что переходить по правилам гораздо быстрее, чем ждать «окна» в потоке автотранспорта. К тому же лучше потратить пару минут и пройти «лишние» метры, чем искупать свою ошибку всю оставшуюся жизнь. Однако для некоторых людей закон не писан, они лавируют между авто, подставляя под удар собственную жизнь, продолжают игнорировать использование световозвращающих элементов.

Весьма опасны и пьяные люди, у которых напрочь отсутствует чувство самосохранения. Нередки случаи наезда на пешеходов, которые после большой дозы алкоголя падают под колеса автомобилей, сидят, лежат на проезжей части и даже передвигаются ползком…

Примеры непредсказуемого поведения пешеходов на дороге можно приводить бесконечно, а как следствие – человеческие жертвы.

Госавтоинспекция Кировского района убедительно просит всех граждан сообщать по телефону 102 о фактах нахождения на проезжей части и вблизи нее нетрезвых пешеходов, чтобы мы могли вовремя убрать такого горе-участника дорожного движения в безопасное место и предотвратить трагедию.

Водители и пешеходы – взаимное уважение на дороге, строгое соблюдение Правил, повышенное внимание и осторожность позволят Вам избежать вероятности стать участником дорожно-транспортного происшествия.