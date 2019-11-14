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В Миорском районе школьники прогуляли уроки и не вернулись домой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 14 ноября в Миорском районе не вернулись домой двое восьмиклассников.
Как
15 ноября примерно в десять утра школьники были найдены. Выяснилось, что они накануне прогуляли уроки. Опасаясь наказания, подростки решили переночевать на сеновале в деревне Силово.
Сейчас с детьми и их родителями работают сотрудники ИДН, выясняются все обстоятельства случившегося.
В предыдущем месяце в Смолевичском районе ребёнок не вернулся домой из школы, потому что боялся наказания на плохую успеваемость.
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Новости Беларуси. Вечером 14 ноября в Миорском районе не вернулись домой двое восьмиклассников. Как сообщает УВД Витебского облисполкома, к милиционерам...
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