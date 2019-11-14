ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из-за непогоды Франция погрузилась в блэкаут

15.11.2019 11:59 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Франции. Сильный снегопад оставил без электричества 200 тысяч жителей на юго-востоке Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Упавшие из-за сильного ветра и снега деревья привели к обрывам на линиях электропередачи.

Из-за непогоды Франция погрузилась в блэкаут

Десятки специалистов задействованы в восстановительных работах. Рухнувшее на машину дерево также привело к гибели одного из местных жителей.

Из-за непогоды Франция погрузилась в блэкаут

Накануне снежные заносы спровоцировали остановку поезда на железной дороге между Греноблем и Лионом. В составе отключилось освещение и отопление. Пассажиров пришлось экстренно эвакуировать. В 7 департаментах на юго-востоке страны объявлен оранжевый уровень опасности.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Франции. Сильный снегопад оставил без электричества 200 тысяч жителей на юго-востоке Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Упавшие из-за...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Смолевичском районе из-за столкновения с МАЗом зажало водителя Volvo
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика