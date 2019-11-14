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В Венеции затоплена крипта базилики Святого Марка
Источник материала: СТВ
Новости Италии. Правительство Италии выделило 20 миллионов евро на первоначальный этап ликвидации последствий наводнения в Венеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Средства пойдут на наиболее неотложные потребности, поддержку города и его населения.
Напомним, в Венеции сложилась критическая ситуация в связи с рекордным за последние полвека уровнем «высокой воды», который достиг почти 190 сантиметров. Объявлен режим чрезвычайного положения.
Более 80 % территории затоплено. Жертвами наводнения стали 2 человека.
Стихия нанесла ущерб и историческим зданиям. Вода проникла в крипту базилики Святого Марка. По предварительным оценкам местных властей, ущерб от стихии может достичь 1 миллиарда евро.
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Новости Италии. Правительство Италии выделило 20 миллионов евро на первоначальный этап ликвидации последствий наводнения в Венеции, сообщили в программе Новости...
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