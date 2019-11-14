|
В Глубоком Lada сбила подростка на пешеходном переходе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 14 ноября около восьми утра в городе Глубокое в аварии пострадала несовершеннолетняя.
Как
В результате происшествия пешеход получила травмы и была доставлена в больницу.
На неделе в Минске Kia сбил 13-летнюю девочку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 14 ноября около восьми утра в городе Глубокое в аварии пострадала несовершеннолетняя. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 29-летний...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)