В Глубоком Lada сбила подростка на пешеходном переходе

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14 ноября около восьми утра в городе Глубокое в аварии пострадала несовершеннолетняя.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 29-летний водитель Lada Granta ехал по улице Школьной в сторону улицы Ленина. На нерегулируемом пешеходном переходе произошёл наезд на подростка.



Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

В результате происшествия пешеход получила травмы и была доставлена в больницу.

На неделе в Минске Kia сбил 13-летнюю девочку.