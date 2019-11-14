Титул «Красной королевы» и три попытки суицида. Какой была трагичная судьба манекенщицы Регины Збарской

Источник материала: Tut.by

Она водила дружбу с Пьером Карденом, Кристианом Диором и другими знаменитостями в мире моды. Ею одинаково восхищались по обе стороны «железного занавеса»: влюблялись, аплодировали и завидовали стремительной и блистательной карьере. Однако за быстрым взлетом на самый верх незамедлительно последовало резкое падение. Она практически в одночасье лишилась работы, любимого и даже рассудка. Что же произошло с Региной Збарской и кто в этом был виноват? В день смерти звезды подиума вспоминаем ее яркий, но очень короткий жизненный путь.

Историки до сих пор теряются в догадках: откуда взялась Регина Збарская? Ее рождение и юность окутаны туманом загадочности и тайн. Официально биография стартует с 1953-го — года поступления во Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК). Регина рассказывала, что ее родители — цирковая семья из Ленинграда, которые разбились, выполняя сложный акробатический трюк под куполом цирка, когда дочь была совсем малышкой. По другой версии, подтвержденной девочкой (теперь пенсионеркой) Ниной Русаковой, которая якобы училась вместе с Региной в школе, будущая манекенщица родом из Вологды: мама служила бухгалтером или врачом (и тут никакой точности), а отец был офицером в отставке.

«Вообще это была довольно заурядная семья. Зато сама Регина росла красавицей и умницей, школьной активисткой, комсоргом. Мы, девчонки, ей завидовали и не сомневались, что она станет знаменитой артисткой. После школы наши пути разошлись. И вот спустя столько лет я узнала о трагическом конце Регины. А ведь я и представить не могла, что знаменитая манекенщица Збарская и мой школьный идеал — одна и та же женщина».

После окончания школы семнадцатилетняя Регина Колесникова поступила во ВГИК. Правда, не на желанный актерский, а на экономический факультет. На одной из студенческих вечеринок она познакомилась с Верой Араловой, очень популярной в те годы художником-модельером. Та восхищена красотой и яркой индивидуальностью девушки и приглашает ее поучаствовать в демонстрации своей новой коллекции одежды.

Регина соглашается, даже не подозревая о том успехе, который обрушится на нее после первого же показа.

«Ходила по подиуму не как сейчас, а очень неторопливо, — вспоминает бывшая манекенщица Марина Брунова. — Тогда надо было не вилять — это не панель».

Интересный факт: именно Регина Збарская была первой манекенщицей, которая явила всему миру женские сапоги с молнией во всю длину голенища. Эту модель придумала все та же Вера Аралова.

Советские «ценители» высокой моды сперва раскритиковали новую обувку и разрешили только ограниченный выпуск. Опомнились, когда предприимчивые западные бизнесмены растиражировали это ноу-хау в мире женской моды миллионными экземплярами.

Но было уже поздно: патента у Советского Союза не было, а значит, и все претензии считались безосновательными. Сегодня Аралова как минимум была бы так же популярна, как Маноло Бланик, и не менее богата. Но это уже совсем другая история. Никак, впрочем, не повлиявшая на славу Регины Збарской.

Судьбоносной стала встреча звезды подиума и с другим популярным советским модельером — Вячеславом Зайцевым. Он сделал Збарской модную стрижку «под пажа», придав ее образу шик и лоск «итальянской красавицы». После этого иностранные журналисты прозвали Регину «советской Софи Лорен».

«Прекрасная манекенщица, — позже говорил Зайцев, — отобразившая дух того времени».