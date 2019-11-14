В результате инцидента в Шереметьево с самолетом из Минска никто не пострадал

Источник материала: Ежедневник

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В московском аэропорту прилетевший из Минска Airbus A-320 задел другой самолет на рулежной полосе.

Как сообщает московское следственное управление на транспорте СК России, в связи с авиационным событием в столичном аэропорту Шереметьево организована доследственная проверка.

Прибывший сегодня утром из Минска самолет принадлежит компании "Аэрофлот". Оба воздушных судна в результате столкновения получили незначительные повреждения. Идет разбирательство обстоятельств ЧП.

Никто из пассажиров в результате столкновения не пострадал.