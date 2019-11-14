У фильма о женской колонии в Гомеле новая номинация на «Оскар». Для беларусов сделали исключение

Источник материала: KYKY

Беларуский фильм «Дебют» о женской колонии в Гомеле режиссера Анастасии Мирошниченко выдвинут на «Оскар» уже в двух номинациях: как «Лучший фильм на иностранном языке» (изначальная номинация) и как «Лучший документальный фильм» (новая номинация). Для беларусов сделали исключение! О том, как это произошло, рассказал продюсер «Дебюта» Виктор Лобкович в беседе с kp.by.

«Подобного дубля с беларускими фильмами еще не случалось. Изначально картина Анастасии Мирошниченко была выдвинута на премию «Оскар» от Беларуси в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Таким было решение национального «оскаровского» комитета. Но теперь «Дебют» в лонг-листах двух категорий!» – уточнил Лобкович.

Со слов продюсера, в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» страны могут подавать художественные, документальные и анимационные фильмы – как полный, так и короткий метр. Чаще всего на «Оскар» выходят с полнометражными лентами. После выдвижения фильма страной американский «оскаровский» комитет высылает ссылку, по которой собраны все документы для оформления.

«И спустя два дня после получения ссылки сам американский «оскаровский» комитет предложил нам поучаствовать с «Дебютом» в номинации «Лучший документальный фильм». Вообще, чтобы попасть в нее, нужно выполнить ряд условий. Например, чтобы фильм выиграл на кинофестивале класса «А» или аккредитованном фестивале «Оскаре», а в США прошло 200 показов в кинотеатрах. Да, это можно сделать, но обойдется очень дорого. Получается, для нас сделали исключение», – заявил Виктор Лобкович.

Пока «Дебют» находится в лонг-листе номинации «Лучший фильм на иностранном языке». О том, окажется ли он в шорт-листах каждой из номинаций, станет известно 16 декабря. А церемония вручения «Оскаров» назначена на февраль 2020 года.

О «Дебюте» – кратко

«Дебют» сняли в 2018 году. Режиссер Мирошниченко решила показать, как реальные заключенные гомельской женской колонии ставят пьесу про материнство для показа на сцене театра. А параллельно с этим рассказать историю каждой из них – за что «сидит», когда выйдет и что думает о будущей жизни на свободе. Этот фильм действительно пробирает – автор проекта показала жизнь «постояльцев» колонии куда больше и лучше, чем многие режиссеры за последние несколько лет до нее. Наш главред Анастасия Рогатко уже объясняла, почему «Дебют» достоин хотя бы вашего просмотра: читайте об этом по ссылке ниже: