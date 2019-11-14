«Будет массовое самоубийство блогеров». Как соцсети троллят Instagram за то, что убрал «лайки»

Источник материала: KYKY

Сегодня пользователи Instagram по всему миру на ушах: соцсеть объявила, что будет скрывать счетчик «лайков» под чужими постами (пока в тестовом, но глобальном режиме). Это решение связано с тем, что подобная практика, которая до этого была введена только в семи странах, оправдала себя. «Лайки» пока исчезли не у всех (чтобы присоединиться к тестированию, нужно обновить приложение), но вот как выглядит жизнь без них:

Представители соцсети заявили, что понимают всю важность «лайков» для профилей Instagram, которые на них зарабатывают, и сказали, что уже работают над новыми функциями, чтобы ценность того или иного аккаунта была по-прежнему видна. Но пользователей сети уже не остановить: мы составили подборку забавных реакций на новую эру Instagram, в которой блогеры как вид под угрозой.

Инстаграм начал скрывать лайки. Количество постов типичных представительниц увеличится вдвое: сама фотография и скриншот с завидными сердечками. — harvey (@harv3ysp3ct3r) November 15, 2019

Инстаграм наконец то убрал лайки, эра лайкодрочерства кончилась, шах и мат атеисты — Джен (@Jen_Li77) November 15, 2019

вот ,наверно, у бабенок бомбанет с обновлением ,когда они перестанут видеть кому их бойфренды ставят лайки в инсте — Марина Журавлёва (@_zhu_zha_) November 15, 2019

Лайки в инсте пропали, усё. Ушла эпоха жёп) — Лейтенант Доебалес (@om_journalist) November 14, 2019

Инста, вы там лайки потеряли — шо хочу то и ворочу (@helenkamoon) November 14, 2019

Закончился век потребления! - из инстаграма убрали лайки. — Дима снаружи рогатый демон сатаны внутри. (@kkkkkknzhnk) November 14, 2019

оооо вы инстаграме таки не высвечиваются лайки, извините я доисторическая просто

энивэй рип самое залайканное яйцо — maya (@myxxpain) November 14, 2019

У меня пропали лайки в инсте и заодно и самооценка — соня (@sophiarudskaya) November 14, 2019

Инстаграм: введем алгоритм, чтоб пользователи выпрашивали лайки и комменты

Тоже Инстаграм: мы отключим вам лайки, чтоб вы не выпрашивали лайки и комменты — Жосик (@Zhosik44a) November 15, 2019

Наверное, непопулярное мнение, но так надоела эта «экологичность» в мире сейчас. Давайте уберём лайки и маски с изменениями на лице из инсты, а ещё будем видеть расизм, где его нет, да и фемкам надо потакать. Всё это рождает лишь больше ненависти — смысл? — Alexandra (@autosportlover) November 14, 2019

В инстаграме убрали лайки.

В связи с этим предлагаю создать свою сеть-с лайками, кубиками пресса и женскими сосками. — Аришер Навои (@iamgreatzozo) November 15, 2019