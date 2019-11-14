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«Будет массовое самоубийство блогеров». Как соцсети троллят Instagram за то, что убрал «лайки»

15.11.2019 12:51 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня пользователи Instagram по всему миру на ушах: соцсеть объявила, что будет скрывать счетчик «лайков» под чужими постами (пока в тестовом, но глобальном режиме). Это решение связано с тем, что подобная практика, которая до этого была введена только в семи странах, оправдала себя. «Лайки» пока исчезли не у всех (чтобы присоединиться к тестированию, нужно обновить приложение), но вот как выглядит жизнь без них:

Представители соцсети заявили, что понимают всю важность «лайков» для профилей Instagram, которые на них зарабатывают, и сказали, что уже работают над новыми функциями, чтобы ценность того или иного аккаунта была по-прежнему видна. Но пользователей сети уже не остановить: мы составили подборку забавных реакций на новую эру Instagram, в которой блогеры как вид под угрозой.

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