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Лукашенко удивило требование германского инвестора

15.11.2019 12:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вопросы функционирования предприятий дрожжевой отрасли обсуждены 15 ноября на совещании у Александра Лукашенко, сообщила пресс-служба главы государства.

«Сегодня мы рассмотрим один из вопросов, который, к сожалению, приходится выносить на уровень президента, но который должен был быть давно решен в правительстве», — Александр Лукашенко начал совещание с замечания Совмину.

За прошедшее время дрожжевой завод в Слуцке, в который было вложено около 37 млн евро, в том числе 10 млн евро германских инвестиций, нарастил свои производственные мощности. Сейчас они составляют 20 тыс. т продукции в год. 

Мощности завода позволяют нарастить производство до 70 тыс. т. Кроме того, в стране работают дрожжевой комбинат в Минске и его филиал в Ошмянах. Они могут ежегодно производить 15,1 тыс. т продукции. Емкость же белорусского рынка прессованных дрожжей составляет 7,7 тыс. т.

«Как мне докладывают, потребность внутреннего рынка республики в прессованных дрожжах полностью обеспечена за счет отечественного производства. Наша дрожжевая продукция также поставляется на экспорт, в том числе в страны Европейского союза», — отметил Лукашенко.

Однако в этой сфере, считает глава государства, до сих пор есть незадействованные резервы роста. Кроме традиционного хлебопечения дрожжи могут применяться и в медицине, и в животноводстве, заметил Александр Лукашенко. «Хотелось бы сегодня обсудить вопросы эффективности дрожжевой отрасли и направления ее дальнейшего развития», — добавил он.

При этом президент, чтобы не было «всякого рода темноты и конспирологии», не стал утаивать существующие нюансы, которые и являются поводом для проведения совещания.

«Сегодня немцы якобы требуют, чтобы мы закрыли все наши производства дрожжевой отрасли и оставили одно предприятие для работы на белорусском рынке. Примерно такое требование. И якобы оно основано на том, что мы обещали это сделать до того, как был построен в Слуцке новый дрожжевой завод, — пояснил глава государства. — И меня тоже в этом убеждали и члены правительства, и премьер-министр, что мы обещали, и если мы это не сделаем, то завтра начнется война с Германией, которая может перерасти в Третью мировую».

Перед совещанием договор с инвесторами проанализировали в Администрации президента. По заключению Администрации, в документе не содержалось соответствующих требований и положений. По словам Лукашенко, такого и быть не могло. «А если было — то это дурь полная со стороны наших чиновников, — заявил он. — Тем не менее давайте в этом разберемся. 

Если мы что-то обещали, особенно иностранным инвесторам, это свято должно исполняться. Если нет, то в сложившейся ситуации давайте найдем нормальный выход из положения, потому что это два наших предприятия, не важно, кто туда инвестировал — немцы, белорусы, русские или украинцы. Это уже наши предприятия, и мы должны беспокоиться об их функционировании. Но не об одном за счет другого. И главное — это люди, которые работают и там, и здесь. В подавляющем большинстве это белорусы».


О том, как непросто германский инвестор, компания Uniferm, дозревала до участия в проекте в Слуцке, писали не раз. Речь шла о создании завода, рассчитанного на полное удовлетворение внутренней потребности в дрожжах и серьезные объемы экспорта. Тогда власти заверяли, что после ввода завода в эксплуатацию планируется закрыть работающий в центре Минска дрожжевой завод.

«Действующие на сегодняшний день мощности, наш дрожжевой комбинат, полностью закрывающий потребности внутреннего рынка в дрожжах, очень старый, еще польский, его мощности морально и физически устарели. Нахождение его в центре Минска нецелесообразно», — рассказывал в 2013 году представитель концерна «Белгоспищепром» Игорь Шустов.

Сперва речь шла о выносе предприятия за черту города, позже было решено строить новый дрожжевой завод. Самой сложной задачей стали поиски инвестора, причем не финансового, а профильного. Так на горизонте появилась компания Uniferm, один из крупнейших в Европе производителей дрожжей.
 
Теги: Минск
 
 
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Вопросы функционирования предприятий дрожжевой отрасли обсуждены 15 ноября на совещании у Александра Лукашенко, сообщила пресс-служба главы государства.
 
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