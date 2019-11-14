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Высокие отношения: доктор в поликлинике назвал пациентку "тварью"
Источник материала: Партизан
Скандал из очереди в поликлинике. На видео человек в белом халате общается с людьми в очереди перед кабинетом. Разговор идет на повышенных тонах, стороны явно на взводе. Из подписи следует, что дело происходит в кричевской поликлинике.
В типичном коридоре советской поликлиники разворачивается диковатый диалог.
— Ты тут будешь порядки устанавливать, тварь? Человек болен тяжело! — говорит доктор женщине.
— А ему не больно? — возражает она, показывая на кого-то, кто тоже ждет приема.
Слово за слово — скандал разгорается. Судя по всему, проблема в том, что доктор провел кого-то в кабинет УЗИ без очереди. Запись эта появилась в Telegram-канале NEXTA. Там сообщается, что человек в халате — терапевт. У кабинета его ждут люди с талонами. Они и возмутились, когда на прием прошел мужчина без записи.
В Кричевской ЦРБ, к которой относится поликлиника, нам подтвердили: есть такой врач. Больше пока ничего к ситуации добавить не смогли: извиняются и вешают трубку. На заднем плане при этом звучат реплики: «Уволить...»
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Узнать о ситуации, которая имела место 1 ноября, нам удалось у главного врача ЦРБ Александра Плетнева. Он подтвердил: случай был. Но то, что на видео, — вторая часть действия. Вот как, по предварительной информации главврача, выглядела первая:
— В тот момент проводилось исследование сосудов экстренному пациенту, он уже лежал на кушетке. По словам сотрудников, в очереди начали кричать, ворвались в кабинет, пытались стащить пациента с кушетки. Доктор успокаивал, просил выйти, но, в конце концов, сорвался.
Что касается пациента, обследование которого в тот момент проводилось, то он был направлен сюда по экстренным показаниям. И в тот же день был госпитализирован с тромбозом сосудов.
Вчера создана комиссия, идет служебное расследование, в том числе опрашиваем пациентов, которые в тот момент находились в очереди. Завтра узнаем результаты. Конечно, независимо от того, была ли эта ситуация чем-то спровоцирована, действия доктора я не оправдываю, такого не должно быть.
Сам доктор в данный момент находится на курсах повышения квалификации.
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Скандал из очереди в поликлинике. На видео человек в белом халате общается с людьми в очереди перед кабинетом. Разговор идет на повышенных тонах, стороны явно на...
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