|
"Выдайте мне справку о досрочном голосовании, начальство просит"
Источник материала: Партизан
На участке для голосования Бобруйской-Ленинского избирательного округа №78 наблюдатель стал свидетелем удивительного разговора избирательниц и председателя УИК.
Происшествие случилось 14 ноября на одном из участков, расположенного в средней школе №18 Бобруйска.
"Только что на участке была женщина с "Водоканала" и попросила членов комиссии выдать ей справку о том, что она проголосовала досрочно. Мол, им сказали, что справки такие выдаются.
Председатель участковой комиссии ответила, чтобы ее начальник позвонил ей и она подтвердит, что действительно женщина проголосовала. А муж даже фото сделал, как она бросает бюллетень", - сообщает наблюдатель.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На участке для голосования Бобруйской-Ленинского избирательного округа №78 наблюдатель стал свидетелем удивительного разговора избирательниц и председателя...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)