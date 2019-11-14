"Выдайте мне справку о досрочном голосовании, начальство просит"

Происшествие случилось 14 ноября на одном из участков, расположенного в средней школе №18 Бобруйска.





"Только что на участке была женщина с "Водоканала" и попросила членов комиссии выдать ей справку о том, что она проголосовала досрочно. Мол, им сказали, что справки такие выдаются.





Председатель участковой комиссии ответила, чтобы ее начальник позвонил ей и она подтвердит, что действительно женщина проголосовала. А муж даже фото сделал, как она бросает бюллетень", - сообщает наблюдатель.