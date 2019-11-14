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"Выдайте мне справку о досрочном голосовании, начальство просит"

15.11.2019 12:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На участке для голосования Бобруйской-Ленинского избирательного округа №78 наблюдатель стал свидетелем удивительного разговора избирательниц и председателя УИК.

Происшествие случилось 14 ноября на одном из участков, расположенного в средней школе №18 Бобруйска.

"Только что на участке была женщина с "Водоканала" и попросила членов комиссии выдать ей справку о том, что она проголосовала досрочно. Мол, им сказали, что справки такие выдаются. 

Председатель участковой комиссии ответила, чтобы ее начальник позвонил ей и она подтвердит, что действительно женщина проголосовала. А муж даже фото сделал, как она бросает бюллетень", - сообщает наблюдатель.
 
 
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На участке для голосования Бобруйской-Ленинского избирательного округа №78 наблюдатель стал свидетелем удивительного разговора избирательниц и председателя...
 
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