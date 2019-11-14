Блогера Петрухина срочно вызвали в прокуратуру

Сергею Петрухину повестку в прокуратуру. Явиться туда ему нужно вечером этого же дня, в 17.00, передает b-g.by Днем 14 ноября участковые инспекторы милиции вручили брестскому блогеруповестку в прокуратуру. Явиться туда ему нужно вечером этого же дня, в 17.00, передает





Александра Кабанова в Facebook. «На основании абзаца 4 п. 1 ст. 27 Закона Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь» вам необходимо явиться в прокуратуру города Бреста по адресу г. Брест , ул. Карла Маркса, 43 в 17 часов сегодня, 14 ноября, для дачи объяснений об обстоятельствах, связанных с нарушением законодательства о порядке проведения массовых мероприятия», – сообщалось в повестке, которую зачитал Сергей Петрухин в стриме на страницев Facebook.













О каком именно массовом мероприятии идет речь, судя по реакции блогера на видео, он не в курсе. Не сообщается об этом и в самой повестке.











