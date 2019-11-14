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Блогера Петрухина срочно вызвали в прокуратуру

15.11.2019 12:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Повестку в прокуратуру сотрудники милиции вручили брестчанину днем 14 ноября. Явится туда Петрухину нужно было вечером того же дня.

Днем 14 ноября участковые инспекторы милиции вручили брестскому блогеру Сергею Петрухину повестку в прокуратуру. Явиться туда ему нужно вечером этого же дня, в 17.00, передает b-g.by

«На основании абзаца 4 п. 1 ст. 27 Закона Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь» вам необходимо явиться в прокуратуру города Бреста по адресу г. Брест, ул. Карла Маркса, 43 в 17 часов сегодня, 14 ноября, для дачи объяснений об обстоятельствах, связанных с нарушением законодательства о порядке проведения массовых мероприятия», – сообщалось в повестке, которую зачитал Сергей Петрухин в стриме на странице Александра Кабанова в Facebook.



О каком именно массовом мероприятии идет речь, судя по реакции блогера на видео, он не в курсе. Не сообщается об этом и в самой повестке.
 
Теги: Брест
 
 
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Повестку в прокуратуру сотрудники милиции вручили брестчанину днем 14 ноября. Явится туда Петрухину нужно было вечером того же дня.
 
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