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Оппозиционные депутаты рассказали правду о работе в парламенте

15.11.2019 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Две представительницы оппозиции в парламенте впервые за долгое время — победа или предательство? Даже перед окончанием каденции споры на эту тему продолжаются.

Оппозиционные депутаты рассказали правду о работе в парламенте
Сами оппозиционные депутаты Анна Конопацкая и Елена Анисим думают, что сорвались с крючка властей. В программе «Размова» на телеканале Белсат они отвечают на острые вопросы ведущего Виталия Цыганкова:

Почему от Анны Конопацкой отвернулись вчерашние соратники?

Верит ли Елена Анисим в успех своих президентских амбиций?

Депутатки портили кровь властям или играли на их поле?

Будет ли кому продолжить их дела в новом составе парламента?
 
 
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Две представительницы оппозиции в парламенте впервые за долгое время — победа или предательство? Даже перед окончанием каденции споры на эту тему продолжаются.
 
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