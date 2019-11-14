Оппозиционные депутаты рассказали правду о работе в парламенте

Сами оппозиционные депутаты Анна Конопацкая и Елена Анисим думают, что сорвались с крючка властей. В программе «Размова» на телеканале Белсат они отвечают на острые вопросы ведущего Виталия Цыганкова:





Почему от Анны Конопацкой отвернулись вчерашние соратники?





Верит ли Елена Анисим в успех своих президентских амбиций?





Депутатки портили кровь властям или играли на их поле?





Будет ли кому продолжить их дела в новом составе парламента?







