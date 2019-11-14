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В БГК объяснили, почему звезды не хотят ехать в Брест

15.11.2019 13:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спортивный директор БГК Павел Башкин поделился с «Прессболом» мнением, почему звездные гандболисты не хотят переходить в БГК.


Новичок БГК им. Мешкова Вильям Аккамбре. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Как сделать так, чтобы топ-игроки захотели приезжать в БГК?

— Некоторые и приезжают. Были очень хорошие переходы. Почему бы не вспомнить Панича? Считаю, это мой успех. Один из топовых правых полусредних. Удержать его в Бресте будет сложно. В «Азотах» Панича мало кто видел.

В первую очередь многое зависит от финансовых условий. Не каждому гандболисту можно сказать: поехали в Брест, там Лига чемпионов — и он согласится. Кому-то важны быт, близость к морю, возможность без проблем перемещаться по Европе, образ жизни…

Наверное, нет еще такой инфраструктуры в Бресте, чтобы иностранцы жили той жизнью, к которой привыкли. Многие спрашивали: а есть ли английская школа для детей? Ее нет. А есть ли аэропорт? Только для чартеров. Магазины люксовых брендов? Что ж, есть ЦУМ.

Был один исландец, который сказал: что-то я боюсь ехать в Брест, для меня это другая планета. Это Олафур Гудмундссон из «Кристианстада». Может, это не такой распиаренный игрок. Но, думаю, если бы мы не продлили Шкуринского, я попытался бы его переубедить. Как по мне, он реально крутой, — сказал Башкин.

 
Теги: Брест
 
 
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