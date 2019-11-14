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В Минске появился новый мурал - и он про науку

15.11.2019 13:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На фасаде бизнес-центра на улице Платонова, 20Б, где базируется IT-компания Synesis, появился мурал, основанный на образах из квантовой физики, теории черных дыр и других значимых для науки объектов. Об этом сообщает пресс-служба фирмы.


Фото: пресс-служба Synesis

Площадь росписи занимает 900 квадратных метров, или пять этажей здания. Автор проекта — иллюстратор, художник и сотрудник Synesis Анна Редько. Росписью занималась минская команда Zadelo.

На рисунок ушло 300 кг акриловой краски, 200 штук аэрозольных баллонов, 500 штук аэрозольных насадок, 100 пар перчаток, 50 кистей, 20 ванночек для краски, 100 единиц малярной ленты, 4 художника, 2 автоподъемника, 168 часов и 30 литров чая и кофе.

На создание концепции и эскиза мурала у Анны Редько ушло 2 недели. Ровно столько же времени при почти круглосуточном режиме работы занял и перенос рисунка на фасад.

— Учитывая профиль компании Synesis, идея для мурала лежала на поверхности. Фасад R&D-кампуса компании хотелось сделать таким, чтобы он вызывал ассоциации с креативностью, технологичностью, синергией ресурсов и выходом за рамки привычного. Рисунок для фасада содержит эти образы в абстрактном выражении. В то же время не хотелось вдаваться в подробности разработок, а в целом передать атмосферу исследований и открытий, — говорит Анна. — В абстрактных образах иллюстрации каждый человек увидит что-то свое, и каждый будет прав. Я ставила перед собой задачу передать в цвете, форме, композиции музыку открытий. Каждая фигура, форма, линия и точка должны звучать.

В открытии нет предсказуемости, но есть гармония случайностей. Открытие может звучать и как плавная музыка Моцарта, и как экспериментальная электронная музыка одновременно. И все это скорее похоже на структурированный хаос с непредсказуемым результатом. В основе — парадоксальность.

Яркий представитель парадоксальности в науке — это квантовая физика. Такие моменты как корпускулярно-волновой дуализм, ящик с котом Шредингера сильно вдохновляют своей необычностью и выходом за грани реальности. Теория черных дыр, квантовой запутанности имеют схематические очертания, и эти схемы есть в свободном доступе. Многие из образов я использовала как вдохновение.


Изображение: пресс-служба Synesis

По мнению Анны, каждому, кто смотрит на мурал, не обязательно знать о заложенной идее: рисунок создан, чтобы радовать сотрудников и гостей офиса и подчеркнуть уникальность компании.

Кстати, это не единственный мурал в кампусе Synesis: на одном из фасадов есть граффити Мити Писляка.

 
 
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Площадь росписи занимает 900 квадратных метров, или пять этажей здания.
 
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