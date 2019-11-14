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У Little Big - новый клип. И там снова какой-то психодел!
Источник материала: Tut.by
Главные звезды современного российского рейва Little Big снова радуют фанатов свежим клипом. После просмотра вы весь день будете петь Nana-nana-nana na-nana, спорим? А может, еще и приплясывать начнете.
Новый ролик LIttle Big на трек Go Bananas — это, как и всегда, заразительный припев, психоделический визуал и задел для очередного танцевального челленджа, как это было в случае со
Напомним, что 25 октября, в день минского концерта, группа опубликовала у себя в YouTube новый клип на трек Rock-paper-scissors. В нем участники группы перевоплощаются в бешеных дворовых псов, дерутся с домашними животными, покупают нелегальную собачью еду и устраивают рейв прямо на свалке. В ролике о-о-очень много визуальных цитат на явления массовой культуры, посмотрите, если еще не успели:
На минском концерте коллектив исполнил вирусные треки Skibidi, Faradenza и I’m OK со сцены
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Главные звезды современного российского рейва Little Big снова радуют фанатов свежим клипом. После просмотра вы весь день будете петь Nana-nana-nana na-nana, спорим? А может, еще...
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