Стюард на стадионе блестяще отбил удар Роналду ногой

Источник материала: Tut.by

Стюард на вчерашнем матче отборочного турнира Евро-2020 между Португалией и Литвой продемонстрировал впечатляющую реакцию, пишет eurosport.

Действительно, Португалия настолько футбольная страна, что даже стюарды на стадионе вполне смогут выйти на замену, если будет очень нужно. Это доказал один из них, мастерски парировав ногой удар Криштиану Роналду за пределами поля (заодно похвастав великолепной растяжкой).

Португалия выиграла у Литвы со счетом 6:0, Роналду в этом матче оформил хет-трик (свой 55-й). С первого места в группе B на Евро вышла Украина, Португалия идет на втором месте и пока не обеспечила себе поездку на финальную часть футбольного турнира.