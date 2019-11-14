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До +13°С ожидается в Беларуси 16 ноября

15.11.2019 13:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

До +13°С ожидается в Беларуси 16 ноября
Фото из открытых источников

До 13 градусов тепла ожидается в Беларуси в субботу, 16 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки, по данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах пройдут дожди, днем будет преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер ожидается юго-восточный, южный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла, при прояснениях будет от нуля до минус 1. Днем прогнозируется плюс 6-11, в юго-западных районах ожидается до 13 градусов тепла.

 
 
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Фото из открытых источников До 13 градусов тепла ожидается в Беларуси в субботу, 16 ноября, сообщили БЕЛТА в...
 
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