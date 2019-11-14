До +13°С ожидается в Беларуси 16 ноября

Источник материала: Аргументы и факты

До 13 градусов тепла ожидается в Беларуси в субботу, 16 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки, по данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах пройдут дожди, днем будет преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер ожидается юго-восточный, южный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла, при прояснениях будет от нуля до минус 1. Днем прогнозируется плюс 6-11, в юго-западных районах ожидается до 13 градусов тепла.