Противоправные действия с использованием пневматики влекут за собой уголовную ответственность

Источник материала: Газета Авангард





В последнее время на территории Гомельской области участились случаи использования пневматического оружия, а также конструктивно сходных с ним изделий не по назначению. Такое оружие нередко фигурирует в оперативных сводках милиции как орудие совершения правонарушения.

Стражи порядка отмечают, что владелец оружия должен знать и соблюдать установленные законодательством правила и запреты. Гражданам разрешается иметь в собственности гражданское оружие, к которому относится и пневматическое, и использовать его только по целевому назначению (для занятий спортом или охоты).

Как пояснил заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Гомельского облисполкома полковник милиции Марат Файзуллин, согласно ст. 7 Закона «Об оружии», пневматическое оружие подразделяется на спортивное с дульной энергией свыше 3 Дж (но не более 25 Дж) и охотничье с дульной энергией свыше 7,5 Дж (но не более 25 Дж). К конструктивно сходным с ним изделиям относятся пневматические винтовки, пистолеты и револьверы с дульной энергией от 0,5 до 3 Дж, независимо от калибра. Пневмооружие с дульной энергией не более 7,5 Дж регистрации не подлежит и приобретается без получения разрешения органов внутренних дел.

Кроме того, за ношение либо перевозку газового, пневматического (свыше 7,5 Дж) или метательного оружия без разрешения органов внутренних дел предусмотрена административная ответственность, а при незаконной реализации пневматики (с дульной энергией свыше 7,5 Дж) усматривается состав преступления. Даже в случае законного приобретения и владения данным оружием нужно соблюдать определенные правила. Например, при заряжании и разряжении направлять его вверх либо в ином безопасном направлении. Запрещается: ношение и перевозка в населенных пунктах пневматического оружия в незачехленном виде, а также его использование вне стрелковых тиров, стрельбищ, стрелково-охотничьих стендов; использование в качестве пуль предметов, специально не предназначенных для конкретной модели пневматического оружия; повторно использовать стреляные пули; носить короткоствольное пневмооружие в карманах одежды; использовать его не по назначению.

Необходимо знать: угроза причинения телесных повреждений с применением пневматики грозит уголовной ответственностью (ст. 186 УК) – вплоть до лишения свободы на 2 года. Умышленные действия с использованием такого оружия, грубо нарушающие общественный порядок, повлекшие повреждение имущества, также влекут за собой ответственность (ч. 1 ст. 339 УК) и чреваты лишением свободы сроком до 3 лет, а аналогичные действия, повлекшие причинение телесных повреждений, наказываются лишением свободы сроком до 10 лет (ч. 3 ст. 339 УК).

Согласно Порядку оборота служебного и гражданского оружия и боеприпасов к нему на территории Беларуси, реализацию гражданского оружия и боеприпасов могут осуществлять только юридические лица, имеющие лицензии на право их реализации.

Напоминаем: лицо, добровольно сдавшее оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной и административной ответственности.

Антонина ТАРАСОВА