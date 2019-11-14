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В районе стартовал первый этап акции «Не прожигай свою жизнь!»

15.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В районе стартовал первый этап акции «Не прожигай свою жизнь!»

Районным отделом по чрезвычайным ситуациям с юными спасателями средней школы №1 райцентра на автостанции и в городском автобусе с жителями и гостями Будакошелевщины проведена разъяснительная работа по предупреждению пожаров и гибели людей от них. Рассказали о целях проводимой акции, об опасности курения в постели, о количестве пожаров и погибших по этой причине в прошлом и за прошедший период текущего года. Кроме того, были розданы буклеты «Не прожигай свою жизнь», проведен конкурс «Обменяй сигарету на конфету». Все желающие имели возможность оставить автограф на сигарете с цитатой о вреде курения и с рекомендациями курящим гражданам.

Таким образом, внимание людей было привлечено к проблеме неосторожного обращения с огнем при курении. Акция «Не прожигай свою жизнь!» имеет четыре этапа и продлится до конца ноября.

Галина ГОРБАЧ
Фото РОЧС

 
 
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Районным отделом по чрезвычайным ситуациям с юными спасателями средней школы №1 райцентра на автостанции и в городском автобусе с жителями и...
 
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