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В Могилёвской области явка избирателей за три дня досрочного голосования составила 21 %
Источник материала: Радзiма
За три дня досрочного голосования по выборам депутатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва в Могилевской области свой выбор в пользу того или иного кандидата сделали 21% избирателей, включенных в списки для голосования,
Как сообщили в Могилевской областной избирательной комиссии, в регионе открыты 703 участка для голосования. В дни досрочного голосования они работают с 10.00 до 19.00 с перерывом с 14.00 до 16.00. Отдать свой голос в поддержку тех или иных кандидатов смогут все, кто по тем или иным причинам не будет иметь возможности прийти на избирательные участки 17 ноября.
Досрочное голосование на выборах стартовало 12 ноября и продлится по 16 ноября включительно.
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За три дня досрочного голосования по выборам депутатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва в Могилевской...
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