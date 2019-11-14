На парламентские выборы в Минской области объявлен Единый день скидок

Источник материала: Слуцк Город





На избирательных участках и вблизи них развернут работу более 1150 объектов торговли и общественного питания. Об этом МЛЫН.BY рассказала Татьяна Шевцова, начальник главного управления торговли и услуг облисполкома.

Режим работы торговых объектов продлят: они будут открыты с 9:00 до 20:00. В райцентрах и крупных населенных пунктах недалеко от избирательных участков развернут мини-ярмарки. Можно будет приобрести сельскохозяйственную продукцию перерабатывающих предприятий, мясо-­молочной отрасли, комбинатов хлебопродуктов, хлебозаводов, рыбхозов и других.

В организации торгового обслуживания на избирательных участках задействованы субъекты хозяйствования различных форм собственности, в том числе 16 крупных торговых сетей, 26 промышленных предприятий области, более 150 субъектов торговли и общественного питания, также ремесленники и индивидуальные предприниматели. Пройдет 65 выставок-продаж кулинарных, кондитерских и булочных изделий. Организации мясо-­молочной отрасли и птицепереработки планируют провести 73 дегустации.

17 ноября на Минщине объявлен единый день скидок — от 10 до 30 процентов, на непродовольственные товары — до 20 процентов, на кулинарные изделия наценку снизят от 50 до 70 процентов.

Кроме того, будут организованы беспроигрышные лотереи. Для детворы развернутся веселые аттракционы. Ожидается проведение различных промоакций.

Какие мероприятия пройдут на Слуцком избирательном округе, можно посмотреть здесь .



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