На парламентские выборы в Минской области объявлен Единый день скидок

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15.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
На избирательных участках и вблизи них развернут работу более 1150 объектов торговли и общественного питания. Об этом
Режим работы торговых объектов продлят: они будут открыты с 9:00 до 20:00. В райцентрах и крупных населенных пунктах недалеко от избирательных участков развернут мини-ярмарки. Можно будет приобрести сельскохозяйственную продукцию перерабатывающих предприятий, мясо-молочной отрасли, комбинатов хлебопродуктов, хлебозаводов, рыбхозов и других.
В организации торгового обслуживания на избирательных участках задействованы субъекты хозяйствования различных форм собственности, в том числе 16 крупных торговых сетей, 26 промышленных предприятий области, более 150 субъектов торговли и общественного питания, также ремесленники и индивидуальные предприниматели. Пройдет 65 выставок-продаж кулинарных, кондитерских и булочных изделий. Организации мясо-молочной отрасли и птицепереработки планируют провести 73 дегустации.
Кроме того, будут организованы беспроигрышные лотереи. Для детворы развернутся веселые аттракционы. Ожидается проведение различных промоакций.
Какие мероприятия пройдут на Слуцком избирательном округе, можно посмотреть
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На избирательных участках и вблизи них развернут работу более 1150 объектов торговли и общественного питания. Об этом МЛЫН.BY рассказала Татьяна Шевцова, начальник...
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