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Необычное явление в Мексике: шторм вынес на улицы города огромные потоки морской пены
Источник материала: Tut.by
В мексиканском городе Санчес-Магальянес прибрежные улицы оказались затоплены… потоками морской пены! Все из-за сильного шторма, который буквально взбил воду и вынес пену на берег. Ее высота достигала около двух метров! Необычное явление сняли на видео.
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Ее высота достигала двух метров!
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