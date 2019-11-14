Необычное явление в Мексике: шторм вынес на улицы города огромные потоки морской пены

Источник материала: Tut.by

В мексиканском городе Санчес-Магальянес прибрежные улицы оказались затоплены… потоками морской пены! Все из-за сильного шторма, который буквально взбил воду и вынес пену на берег. Ее высота достигала около двух метров! Необычное явление сняли на видео.