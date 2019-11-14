Возрожденная компания Morris показала электрический фургон JE в ретростиле

Источник материала: Tut.by

Возрожденная из небытия (разумеется, при поддержке китайского капитала) британская компания Morris Commercial анонсировала свой первый проект. Это фургон JE с дизайном в стиле культовой для британцев модели J-Type 50-х гг. прошлого столетия.





Пока британцы показали первый рабочий прототип машины, а посему подробностей о JE немного. В основе лежит электрическая модульная платформа с широким использованием облегченных компонентов, а кузовные панели изготовлены из углеродного композита.





Отдача силовой установки не называется — известно, что электродвигатель у фургона смонтирован на задней оси. В Morris Commercial также указали дальность хода на одной зарядке литий-ионной батареи емкостью 60 кВтч, равный примерно 200 милям (322 км). Подзарядка аккумулятора на 80% от «быстрого» терминала займет примерно полчаса.





Заявленная грузоподъемность у JE — одна тонна, объем грузового отсека — 5,5 кубометра. Доступ в него осуществляется через распашные «калитки» сзади либо через сдвижную дверь по левому борту.





Рыночный дебют фургона возрожденной марки Morris запланирован лишь на конец 2021 года. Но фирма начнет прием заказов уже в декабре текущего года и озвучила стоимость и она весьма «кусачая» — от 60 тысяч фунтов (77 тысяч долларов в пересчете).





В первый год производства компания планирует продать около тысячи единиц электрических фургонов. В будущем в гамме Morris могут появиться пассажирский минибус, пикап и даже автокемпер.