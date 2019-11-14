ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Возрожденная компания Morris показала электрический фургон JE в ретростиле

15.11.2019 13:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Возрожденная из небытия (разумеется, при поддержке китайского капитала) британская компания Morris Commercial анонсировала свой первый проект. Это фургон JE с дизайном в стиле культовой для британцев модели J-Type 50-х гг. прошлого столетия.


Пока британцы показали первый рабочий прототип машины, а посему подробностей о JE немного. В основе лежит электрическая модульная платформа с широким использованием облегченных компонентов, а кузовные панели изготовлены из углеродного композита.


Отдача силовой установки не называется — известно, что электродвигатель у фургона смонтирован на задней оси. В Morris Commercial также указали дальность хода на одной зарядке литий-ионной батареи емкостью 60 кВтч, равный примерно 200 милям (322 км). Подзарядка аккумулятора на 80% от «быстрого» терминала займет примерно полчаса.


Заявленная грузоподъемность у JE — одна тонна, объем грузового отсека — 5,5 кубометра. Доступ в него осуществляется через распашные «калитки» сзади либо через сдвижную дверь по левому борту.


Рыночный дебют фургона возрожденной марки Morris запланирован лишь на конец 2021 года. Но фирма начнет прием заказов уже в декабре текущего года и озвучила стоимость и она весьма «кусачая» — от 60 тысяч фунтов (77 тысяч долларов в пересчете).


В первый год производства компания планирует продать около тысячи единиц электрических фургонов. В будущем в гамме Morris могут появиться пассажирский минибус, пикап и даже автокемпер.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возрожденная из небытия британская компания Morris Commercial анонсировала свой первый проект - электрический фургон JE с ретрообликом.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Маленький волшебный пушистый единорог»: в США нашли щенка с «хвостом» на лбу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика