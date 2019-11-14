Александр Глеб: «Тренировался на асфальте до 16 лет. И из-за асфальта чуть не закончил карьеру свою – из-за травмы»

Источник материала: СТВ

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Я знаю примеры, когда обычная сельская команда, тренировавшись зимой на замёрзшем озере, выиграла местное соревнование у тех, у кого были куда более лучшие условия.





Я тоже тренировался на асфальте до 16 лет. Люки – и из-за асфальта я чуть не закончил карьеру свою – из-за травмы. Наверное, воспитание, у детей характер решает. На мой взгляд, действительно, надо, чтобы с детей начинали, чтобы видели, к чему надо стремиться, не просто сидели здесь, занимаясь футболом. Чтобы видели: вот там, вот туда надо, надо стараться всё для этого делать. А раньше мы росли на улице, мы доказывали, ничего не было, и стремились, именно через борьбу. А сейчас всё немножко по-другому.