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Александр Глеб: «Тренировался на асфальте до 16 лет. И из-за асфальта чуть не закончил карьеру свою – из-за травмы»
Источник материала: СТВ
Футболист откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Александр Глеб, футболист:
Я тоже тренировался на асфальте до 16 лет. Люки – и из-за асфальта я чуть не закончил карьеру свою – из-за травмы. Наверное, воспитание, у детей характер решает. На мой взгляд, действительно, надо, чтобы с детей начинали, чтобы видели, к чему надо стремиться, не просто сидели здесь, занимаясь футболом. Чтобы видели: вот там, вот туда надо, надо стараться всё для этого делать. А раньше мы росли на улице, мы доказывали, ничего не было, и стремились, именно через борьбу. А сейчас всё немножко по-другому.
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Александр Глеб: «Тренировался на асфальте до 16 лет. И из-за асфальта чуть не закончил карьеру свою – из-за травмы»
Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Я знаю примеры, когда обычная сельская команда, тренировавшись зимой на...
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