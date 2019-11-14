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Александр Глеб: «Я начал менять клубы часто после «Барселоны»

15.11.2019 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим  Щеглов, ведущий СТВ:
Александр, Вы свою карьеру начали в 20 лет и поменяли 18 мест работы. Один год – один клуб, если я не ошибаюсь. Почему так часто?

Александр Глеб, футболист:
Карьера – это все-таки меня мой отец в 6 лет отвел на футбол, а профессиональную карьеру начал в 16 лет в БАТЭ, а в 19 я уже переехал в Германию.

Вадим  Щеглов:
А почему часто меняли клубы?

Александр Глеб: «Я начал менять клубы часто после «Барселоны»

Александр Глеб:
Я начал менять клубы часто после «Барселоны». Я в «Барселоне» получил травму серьёзную, год восстанавливался. И после этого… В принципе, не знаю, почему, как-то не подписывал больше, чем на год.

Люди в материале: Александр Глеб
 
 
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Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим  Щеглов, ведущий СТВ:Александр, Вы свою карьеру начали в 20 лет и поменяли 18 мест работы. Один год...
 
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