Источник материала: СТВ

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Александр, Вы свою карьеру начали в 20 лет и поменяли 18 мест работы. Один год – один клуб, если я не ошибаюсь. Почему так часто?

Александр Глеб, футболист:

Карьера – это все-таки меня мой отец в 6 лет отвел на футбол, а профессиональную карьеру начал в 16 лет в БАТЭ, а в 19 я уже переехал в Германию.

Вадим Щеглов:

А почему часто меняли клубы?





Александр Глеб:

Я начал менять клубы часто после «Барселоны». Я в «Барселоне» получил травму серьёзную, год восстанавливался. И после этого… В принципе, не знаю, почему, как-то не подписывал больше, чем на год.